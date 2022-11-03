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視察龍潭園區三期 王美花：經濟部一定備妥水電
經濟部長王美花今（3）日到桃園視察「龍潭科學園區」，提到台積電（2330）有可能會到桃園設廠，經濟部一定會同步準備再生水及用電，而電網部分也會提前布局，由跨部會討論。
王美花表示，龍潭園區三期如果核定，經濟部一定會同步準備再生水，而在用電方面，大潭電廠已在興建中，電網則需要提早準備，也會透過跨單位協調。
王美花強調，政府在龍潭三期也做好最好準備，包括水電用地；台積電也提到會先進製程會持續投資，這不僅僅是台灣在看，全世界也很關注，顯示台積電對台灣有信心，因為台灣已經營造非常好的半導體供應鏈。
因此，經濟部在這個關鍵時刻要做好的準備，王美花也藉機否認外界對於台積電「去台化」看法，認為根本沒有這樣的事情，大家應該一起努力讓台灣成為有更關鍵地位。
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