WirForce重啟 疫後娛樂經濟發威上看23萬人流

四天三夜亞洲最大娛樂嘉年華WirForce 2022睽違兩年今（3）日重返花博園區盛大展開，結合BYOC電競重裝競賽、由美秀集團打頭陣的開起一連串演唱會與精采豐富的舞台活動、以及近30家廠商齊聚現場展示最具話題商品並提供獨家商品和專屬活動，上述三大主軸預計4天總計吸引超過23萬人次現場參與，打破紀錄、再造WirForce盛況。

現場活動也將同步於線上直播互動，預估百萬粉絲共襄盛舉，玩家群體、現場粉絲、眾廠商疫後的首次聚會，與WirForce協力共創驚人的商機。

今年WirForce包含英特爾（intel）、超微（AMD）TOYOTA、AOC、BenQ、Black Shark黑鯊、Logitech G、宏碁（2353）、ZOTAC索泰、微星（2377）、圓剛（2417）皆參加。

據資誠聯合會計師事務所最新發布的《2022-2026臺灣娛樂暨媒體業展望》中指出，台灣的電玩市場規模可觀，為全球第九、亞太區第四大市場。全台1,500 萬的活躍玩家預估將帶動台灣電玩遊戲營收，以 5.5% 的年複合成長率成長至 2026 年的 47 億美元 （約151億台幣） ，過去兩年受疫情影響，更大幅推升宅經濟與遊戲產業發展。

就肆電競 4Gamers 創辦人暨執行長黃智仁表示，WirForce作為今年解封後最大型的遊戲娛樂活動，在疫後首次聚集新世代玩家群體和遊戲業者，4天的活動期間，WirForce為玩家與廠商們提供交流的平台，希望將匯集兩年的電競能量一次爆發，碰撞出產品研發新火花。WirForce也不斷在電競的基礎上延伸發展，透過跨界合作、推出周邊商品、連結未來科技技術等展現不同的娛樂面貌，顛覆對玩的想像。也期待借助我們的影響力，進一步推升台灣娛樂市場規模。

今年WirForce以「世界重啟」為主題回歸花博園區，預期四天活動將帶來超過23萬實體人流，較上屆成長15%；線上更將吸引超過百萬人次共同參與。憑藉非凡的娛樂號召力，WirForce每年吸引國內外遊戲開發商和硬體設備品牌進駐，近年來除了電競相關軟硬體廠商，也吸引眾多民生消費品牌、電信商、金融服務公司等共同參與，串聯遊戲、生消、金融服務，共同打造生活即娛樂體驗。

今年共有超過800 位來自各地的BYOC玩家聚集，重裝設備總價值超過7,000萬台幣，眾多軟硬體大廠紛紛祭出最新產品在WirForce一展武力，除了瞄準換機需求，更能與玩家互動精準掌握市場趨勢；生活消費品牌亦看好玩家群體的高黏著度和消費力，提供攤位專屬遊戲和優惠。