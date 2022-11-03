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商用助攻 宏碁今年台灣區業績預期優於去年

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁台灣區營運長張世欣。記者吳凱中／攝影
宏碁台灣區營運長張世欣。記者吳凱中／攝影

PC品牌大廠宏碁（2353）台灣區今年在商用業務助攻下，預期全年整體業績仍將較2021年增長，展望2023年，宏碁台灣區營運長張世欣今（3）日指出，因疫情紅利已過，加上商用業務明年市況不明，因此預估明年上半年宏碁台灣區業績將較今年同期衰退。

張世欣指出，今年宏碁台灣區有受惠部分疫情紅利，雖消費性PC業務呈現衰退，但在商用市場助攻下，如教育部「班班有網路、生生用平板」政策大型標案，帶動宏碁商用業績，因此整體來看，今年宏碁台灣區業績將會較2021年增長。

宏碁預期，若今年雙11、雙12黃金購物季銷售狀況佳，力拚全年消費PC業績仍可較2019年持平或以上水準。

展望2023年台灣市場，張世欣指出，在消費性產品方面，2023年應該沒有疫情紅利，2022年4、5月台灣因疫情擴大，在居家工作（WFH）、遠距教學需求帶動下，有刺激一波PC買氣，因此，目前看起來明年上半年將有衰退現象。

另，因消費PC景氣在解封後並未見明顯拉抬，張世欣分析，原因之一是國人支出預算寧可將出國旅遊擺在前面，但不急著買PC。

針對明年商用市場展望，張世欣表示，目前看起來市況詭譎，第一、因為有地緣政治關係，第二、各產業目前看明年展望不明，因此不確定是不是會有縮減資本支出情況。

此外，宏碁World Predator League電競聯盟競賽於10月底登場，將於世界各地舉辦的電子競技賽事，並於11月中旬在日本東京舉行亞太區總決賽，因應此，宏碁今日參展亞洲最大電競嘉年華WirForce 2022，特別成立Predator girls應援女團為出戰的選手加油，並同步舉行雙11購物節應援記者會。

宏碁 疫情 電競

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