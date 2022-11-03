工研院發表磁浮離心機技術破壟斷成果 打造國產供應鏈

工研院研發能夠節省用電一半以上的磁浮離心式壓縮機相關技術，成功突破技術瓶頸，並將相關技術轉移國內廠商、組成「國產離心機產業聯盟」打造全台第一條國產離心壓縮機與冰水機供應鏈，打破國際廠商壟斷，今天在工研院南區分院發表成果並舉行技術交流會。

磁浮離心機主要應用在大型機構與高科技廠房，目前台灣相關廠商生產能力一年近5百套，足以供應台灣每年500套內需，年產值達30億，而全球需求量每年高達一萬台、冷凍空調市場商機上千億，廠商爭取國際商機潛力無限。

國產離心機產業聯盟會長鄭名山身兼綠能環境研究所副所長；他表示，磁浮離心機目前適用大型機構、半導體等用電量大產業或機構；國際間原本只有一家登記美國的廠商供應，國內相關產業採用的技術之前都是進口，相對成本高，因為全世界只有一家獨門技術可以供應。

鄭名山指出，與國外目前相較，國內廠商製造成本較低，不同廠商競爭但是售價不一定比國際售價低，因為國內產品可能更省電更耐用效率更高。

為為了減少環境負擔與能源成本開銷，各國政府與國際冷凍空調業者無不投入節能用電科技研發；磁浮離心式壓縮機因為具備「無潤滑油、低震動、低噪音、運轉重量輕、少零件、運轉效率高、啟動停止迅速等優勢，可節電高達四到六成，已成為大型空調冰水機最新主流。

工研院目前已在台北台南高雄等地醫院、學校、公營機構、私人企業大型廠房裝置45處、近60套示範商轉，每年節電量600萬度，節電率40%到60%；這個技轉轉廠商生產台達電、復盛、寧茂、中興、東元等13家國內廠商。

過去磁浮離心式壓縮機必須進口，因為需要電力、電子、電機、精密機械、冷凍空調等多項技術整合，進入門檻高，過去90%以上關鍵技術由一家美商公司長期壟斷。