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中華電邀世界球后戴資穎代言5G 小戴91歲阿嬤入鏡

經濟日報／ 記者黃晶琳／即時報導
世界球后戴資穎代言「中華電信5G」品牌，91歲阿嬤一起拍攝全新形象廣告影片。中華電信／提供
世界球后戴資穎代言「中華電信5G」品牌，91歲阿嬤一起拍攝全新形象廣告影片。中華電信／提供

中華電信（2412）今(2)日宣布，由世界球后戴資穎代言「中華電信5G」品牌並推出全新形象廣告影片，這也是球后戴資穎繼代言中華電信大4G「第一不只是速度，是信念」再次代言中華電信行動品牌。

身為世界球后，戴資穎在全球征戰，雖然無法時刻陪伴家人，但電話跟網路是戴資穎維繫親友情感的關鍵。

中華電信全新形象廣告一開始就見到小戴91歲的阿嬤細心的在幫小戴準備球拍，小戴強調，「關鍵時刻，握著阿嬤幫我準備的球拍，讓我更有把握贏球」，阿嬤是小戴到世界各地出賽最思念的家人，傳遞著家人的支持是小戴征戰世界賽事的定心丸。

中華電信表示，多年來持續建設，以全台超順、超穩、超快的行動網路好口碑獲千萬客戶的信賴，力挺球后征戰世界、成為聯繫親朋好友的堅強後盾，長期使用中華電信的小戴，以「家人的愛是多年的依賴，就像我多年以來依賴中華電信」、「最疼我的家人，最挺我的中華電信」深刻詮釋千萬客戶對中華電信的期許及長久的信任及依賴。

此外，中華電信表示，11月7日起至11月27日，中華電信將於北捷板南線數位列車，打造「順、穩、快」三大戰隊專屬沉浸式車廂體驗活動，除可看到小戴5G全新形象廣告，乘車民眾只要搭上任一活動專屬車廂後加入CHT LINE官方帳號並完成小戴專屬問答即能獲得積分，就有機會從分數最高的「順、穩、快」戰隊車廂抽中iPhone14，拍車廂炫照上傳至中華電信行動學園粉絲團或IG官方帳號(@cht_Official)，有機會獲小戴限量簽名照、限量簽名球衣。

中華電信表示，榮獲Speedtest最新公布台灣首座「連續五年台灣行動網速冠軍」，並再度蟬聯Speedtest 2022上半年台灣「5G網速第一名」、「行動網速第一名」共三項大獎，行動網路品質備受肯定！中華電信將持續以「永遠走在最前面」的企業核心價值，以多元超值的資費方案與精采5G應用娛樂服務，搭配NO.1的行動網路品質，成為消費者最安心、最信賴的領導品牌！

中華電信 廣告 戴資穎

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