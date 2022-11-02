台積電落腳龍潭科學園區有譜？蘇揆視察行程透玄機

台積電（2330）1奈米廠先前就傳出將落腳位於桃園市的龍潭科學園區，行政院長蘇貞昌預計明（3）日於行政院會後，率國科會主委吳政忠、經濟部長王美花等中央部會官員前往龍潭科學園區視察，這也引發外界關注是否將在明日宣布相關消息。

龍潭科學園區目前開發總面積107公頃，可出租土地面積43公頃，出租率已達99％。日前竹科管理局就曾發布新聞稿指出，龍潭園區已無可供出租土地，若廠商仍有產業發展需求，竹科管理局將依規定辦理，積極協助產業發展。

桃園市長鄭文燦也在日前提到，桃園在半導體產業，具有相當大的優勢，設備商、化學品的供應商，包括封裝測試的廠商，像艾克爾、日月光（3711）、台積電的封測廠、記憶體廠商很多在桃園，因此，桃園跟新竹是一個共榮互補的關係。桃園具有潛力能夠擴大高科技的投資，所以土地徵收需要時間，但是需要先行把計畫拍板，相信行政院跟科技部會做明確的決定。