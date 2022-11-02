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力積電黃崇仁看半導體市況：最快明年Q2景氣逐步回溫

經濟日報／ 記者李孟珊／即時報導

晶圓代工廠力積電（6770）董事長黃崇仁今（2）日出席智慧防救災論壇，看待當前半導體市況，預期最快明年第2季景氣可逐步回溫，且庫存也可同步明顯去化，正向看下半年半導體景氣表現，同時強調，成熟製程不會有供過於求問題。

智慧防救災論壇今日在台北市電腦公會舉辦，黃崇仁以台灣物聯網產業技術協會理事長身分受邀出席，會中接受媒體採訪，回應對明年上半年半導體的景氣看法。

黃崇仁分析，全球在高通膨、美元強勢、中國大陸經濟疲軟之下，使得全球消費力道趨緩，影響終端消費電子產品買氣下降，供應鏈庫存增加，目前首要課題是如何消化庫存。

黃崇仁進一步說，明年通膨情況可望趨緩，所以研判第2季景氣可望逐步回溫、庫存也有機會看到明顯去化，至於從應用來看，汽車電子仍是亮點。

關於成熟製程，黃崇仁說明，汽車電子需求中，有八成比重是成熟製程，未來車用電子市場在汽車電子化和電動車趨勢帶動下成長可期，包括聯電（2303）、世界先進（5347）、力積電等成熟製程可滿足市場需求，但「不會供過於求」。

對於近期正夯的半導體去台化議題，黃崇仁回應，台灣半導體產業能夠在世界上領先並擁有「護國神山」，主要有三大關鍵，首先是工程師素質佳，其次是成本相對低，最後是CP值非常高，所以台灣半導體產業有競爭優勢，直言，「不是搬到美國，優勢就可以存在」。

半導體 景氣 汽車電子

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