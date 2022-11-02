敦泰電子公司與秀傳醫院 簽署居家生理監測備忘錄

人機介面晶片設計廠敦泰電子（3545）今（2）日表示，旗下子公司敦捷光電偕同南投竹山秀傳醫院簽署居家生理監測與遠距醫療服務合作備忘錄，並邀請竹山秀傳醫院參與心房顫動全國普篩計畫，同時捐贈20台創新研發的新產品「愛心寶VITOM多功能生理監測裝置」供民眾使用。

敦泰表示，利用敦捷光電所開發的「愛心鏡RhythmCam」APP及愛心寶VITOM 多功能生理監測裝置，提供民眾自行篩檢心律不整與居家量測多種生理資訊，結合竹山秀傳醫院的失智共照暨遠距醫療中心資源，提供更全方位居家照護與遠距醫療服務，打造中部地區遠距醫療的典範。

敦泰指出，「愛心鏡RhythmCam」APP是台灣第一款獲得衛福部核准的心律不整分析醫療器材APP，可提供一般民眾自行篩檢心律不整，並可將量測數據輸出成專業分析報告供醫師進行診斷參考，此款APP更獲得了2021年國家新創獎的肯定。

敦泰表示，目前在全國實施心房顫動篩檢計畫，敦捷光電已與包括竹山秀傳內的國內多個知名醫療院所並有14位醫生參加心房顫動全國篩檢活動，已經累積超過4萬名參與追蹤計畫並持續擴大合作醫療院所中。

敦泰指出，敦捷光電捐贈20台創新研發的新產品「愛心寶VITOM多功能生理監測裝置」於竹山秀傳醫院進行居家或社區點生理量測監控，民眾只需要將手指放入輕巧的生理感測裝置中，搭配核心演算法與智能APP，40秒內即可量測出血壓、心率，血氧，心電圖等多種參數，這也是台灣第一款無臂帶血壓量測，不只增加了便利性，更給予民眾有別於傳統血壓計的輕感受，量測數據也會傳輸至竹山秀傳醫院的遠距醫療中心，讓醫師有更多居家生理數據進行後續的診斷與追蹤。

竹山秀傳醫院院長莊碧焜表示，經過14年努力服務至今擴大到23個社區服務點參與遠距醫療照護，致力於耕耘讓遠距照護服務據點更深入社區與偏遠地區民眾，解決當地醫療資源不足之處，已經累積服務1萬多位民眾；敦捷光電的居家量測方案的加入，可以讓更多民眾可以更輕易地享受此服務以及管理自身健康，也希望透過雙方的合作，將擴大遠距醫療的服務範圍，讓竹山秀傳醫院成為中部地區的遠距醫療指標醫院。

敦捷光電總經理吳培滋表示，希望透過這次的合作，真正將目前的產品應用於醫院的遠距醫療體系內運作，未來也將配合竹山秀傳醫院的需求，打造更多服務偏鄉與居家照護的生理量測裝置與系統，並持續建立起公司產品的遠距醫療營運模式，讓新的醫療科技推廣到每個家庭，一起守護國人健康。