TrendForce估明年全球筆電出貨僅1.76億台 年減6.9%

TrendForce表示，第4季全球筆電出貨量恐將下滑至4,290萬台，季減7.2%，年減高達32.3%，低於疫情前同期水準；此外，市場需求受庫存調節、俄烏戰爭與高通膨等負面因素衝擊，導致2022年筆電出貨量再度下修至1.89億台，年減23%，且上、下半年出貨比重53：47，是近十年來首見頭重腳輕的態勢。

展望2023年，TrendForce預估，全球筆電市場暫時沒有明顯回溫跡象，即便出貨量年減幅度雖然收斂至6.9%，但僅僅只有1.76億台。

根據調查，目前筆電市場的結構性供需失衡問題仍未解，因此今年出貨量呈現逐季遞減的趨勢，預期終端整機去化至少延續至2023上半年。

TrendForce認為，待現階段庫存壓力逐步回歸健康水位後，明(2023)年第2季Chromebook可能是首波需求回溫的產品，傳統的周期性成長動能可望重返市場，出貨量將較2022年的1,444萬台小幅回升至1,620萬台。

承上所述，消費與商用型筆電市場將持續承壓，儘管前者需求歷經五個季度的調整後，旺季動能有望扮演要角，加上新款CPU導入助瀾，預期2023下半年消費型筆電出貨將會重返傳統旺季需求軌道，但全年格局上仍難逃衰退。

而商用型需求面臨企業疫情後以及升息導致企業融資借貸利率升高，進而調節資本支出縮編、裁員等狀況，下跌幅度將更甚消費型筆電。

此外，疫情的紅利效應雖然逐漸淡化，導致2022年高階筆電市場的成長力道略有衰減，TrendForce仍觀察到如電競型、創作型筆電依舊是金雞母。面對全球筆電出貨量逐漸回落的困境，高毛利的細分市場更加脫穎而出，筆電大廠及Intel與Nvidia等處理器品牌無不競相拓展，藉由高規格、客製化等方式提升消費者使用體驗，同時刺激市場的潛在需求，成為未來得以持續成長的筆電類別。

然而通膨壓力與地緣政治仍是大環境的不確定性因子，首當其衝在消費性電子領域上，筆電市場未來的出貨規模仍需密切參照相關變動。不僅如此，考量中國20大後仍採取強硬的疫情清零作為，及美中間的關係角力，供應鏈策略也是各大廠商著眼處。

據TrendForce觀察，基於筆電零組件繁瑣且龐大的產業聚落特性，目前只有美系大廠積極推進其於越南的生產布局，即便去中化的產業鏈重組萌芽已久，短期內仍有待品牌及ODM廠著手推動。

而全球經濟持續逆風，國際貨幣基金（IMF）預測2023年經濟成長率約2.7%，較2022年再下調0.5個百分點，將是20年來最嚴峻的經濟寒冬。

整體而言，TrendForce預估，2023年全球筆電市場暫時沒有明顯回溫跡象，即便出貨量年減幅度雖然收斂至6.9%，但僅僅只有1.76億台。