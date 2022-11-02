信邦10月營收27.92億元 連八個月改寫新高

電子零組件廠商信邦（3023）公布自結2022年10月合併營收為27.92億元，較9月27.88億元成長0.16%，比去年同期21.21億元成長31.64%；累計前十月合併營收為254.39億元，較去年同期成長19.60%。

信邦指出，受惠於太陽能、風電、電動車及充電站等連接線組之需求增加，2022年10月合併營收27.92億元，未受到十一假期工作天數減少之影響，再次超越9月之營運表現，續創公司成立以來單月營收歷史高點，今年已第9次及連續8個月改寫單月營收歷史高點紀錄；累計2022年前十月合併營收254.39億元，同為歷年同期之高點。

信邦2022年10月合併營收之成長，係汽車、綠能、通訊及電子週邊等產業之銷售分別較9月成長11.78%、4.59%及14.34%；累計前10月相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長19.03%、汽車產業成長36.77%、綠能及節能產業成長30.34%、工業應用產業成長22.53%、通訊及電子週邊產業成長0.88%。

產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔合併營收76.33%；連接器及零組件銷售佔23.67%。

產業別的銷售分布，工業應用產業佔合併營收27.67%；綠能及節能產業佔25.84%；通訊及電子週邊產業佔23.78%；汽車產業佔13.28%；醫療及健康照護產業佔9.43%。