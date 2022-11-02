研調估Q4iPhone出貨調降200~300萬支 明年Q1恐再下修

河南鄭州疫情在10月中旬擴散，富士康（Foxconn）鄭州廠10月下旬起廠區染疫案例暴增，直接影響產線稼動表現。TrendForce表示，儘管疫情正逐步控制中，稼動率也已回穩到70%，但短期內要恢復到正常的稼動率仍有難度；TrendForce預估，第4季iPhone出貨量將減少200~300萬支，另外，在動態清零政策持續衝擊需求下，明年第1季iPhone產量恐再下修。

TrendForce指出，富士康鄭州廠為iPhone Pro和Pro Max主要生產據點，加上目前處於Pro系列加單高峰，因此第4季iPhone原定8,000萬支的出貨目標，受稼動率下滑影響，將減少200~300萬支，全年出貨目標約2.37億支。

TrendForce認為，動態清零政策持續衝擊需求，明年第1季iPhone產量恐再下修，展望2023年第1季，原先就已相當疲弱的經濟預期，加乘冬季疫情好發，可能引發更頻繁的動態清零，並且無可避免的把實質衝擊擴大至需求面，並影響iPhone屆時的生產計劃。

TrendFroce表示，中國內需市場占整體iPhone銷售約20%，面對持續動態清零的政策，波及層面含括供給與需求，全球經濟表現亦不容許樂觀的前提下，不排除再次下調蘋果明年第1季的出貨目標，由原先預估的5,200萬支再向下調降400~600萬支，年減幅度則可能擴大至20%以上。

TrendForce強調，以中短期來看，富士康鄭州廠仍維持Pro與Pro Max的獨供地位。但蘋果（Apple）在分散生產風險考量下，計劃在Luxshare（立訊）及Pegatron（和碩）導入Pro機種，後續轉單效應短期直接受惠的為Luxshare，預估最快有機會在明年第1季開始出貨，屆時需求力道雖可能大幅减弱，但仍有助於Apple下一代Pro系列機種在其他EMS廠的導入計劃，以分攤過度集中的風險。