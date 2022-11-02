精誠第3季營收創新高 前三季每股獲利3.16元

精誠資訊（6214）董事會今（2）日通過今年第3季財報，其中，單季營收創下單季新高，但前3季稅後純益較去年同期衰退達26.72%，該公司表示，主要由於投資部位評價認列減損，及發行限制新股認列費用所致，該公司表示，市場數位轉型需求未減，全年獲利仍可望維持去年水準。

精誠今年第3季合併營收為85.46億元，較去年同期成長9.83%；第3季合併稅後純益為3.13億元，較去年同期成長36.12%，也較上季成長100.64%，第3季單季每股稅後純益約1.26元。

精誠今年前3季合併營收為239.57億元，較去年同期成長9.14%；今年前3季合併稅後純益為7.84億元，較去年同期減少26.72%，前3季每股稅後純益為3.16元。精誠資訊表示，今年前3季獲利較去年同期衰退，主要因為財務投資部位評價及發行限制新股認列費用所致。

精誠今年第3季營收創單季新高，該公司表示，主要貢獻來自於精誠持續發揮5A（AP、APP、API、Appliance、Algorithm）跨界軟體能力，於金融業、醫療業等皆有大型專案認列；積極發展雲服務，包括因疫情崛起的雲端電商解決方案、因雲服務而帶動的資安需求，也都對營收成長有正面貢獻。

另外，隨著企業彈性擴充需求提升，也帶動微服務相關業務成長，精誠更趁勢推出全新微服務品牌「精誠微雲」，於金融、製造、醫療及交通等行業皆已有成功案例。此外，隨著ESG議題持續發燒，協助企業節能減碳，特別是製造業綠色科技解決方案，也寫下好成績。中國大陸市場雖受上半年封城和清零影響，但政府機關與企業數位轉型需求未減，獲利可望維持去年水準。