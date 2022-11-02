研華估Q4營收季減低個位數 將終止業績連續創高

工業電腦龍頭研華（2395）今（2）日舉行法說會，展望第4季，研華預估，營收將落在176億元至182.4億元區間，等於第4季營收將季減5.4%至季減2%，呈現個位數衰退，等於終止自去年第3季以來、營收連續五季創新高的紀錄。

展望第4季，研華基於當前營運狀況與平均匯率32的假設，預估第4季營收為5.5億美元至5.7億美元，換算新台幣約為176億元至182.4億元區間，等於第4季營收將季減5.4%至季減2%區間。

在利潤表現方面，研華預估第4季單季毛利率落在37.5%至39.5%區間，高於今年第3季的36.4%，與去年同期38.1%水準相似。營益率則為18%至19.5%區間，與今年第3季18.2%相似，但高於去年同期的17.2%水準。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙先前表示，展望第4季景氣，全球經濟面臨高通膨與景氣下行的嚴峻挑戰，明年上半年營收動能恐趨緩。然全球能源轉型與淨零政策蔚為趨勢，工廠自動化、智慧節能環保、智慧城市、基礎建設等剛性需求仍穩健成長，公司已有完備的解決方案與在地技術團隊迎接產業新契機。此外，內部同步啟動因應計畫，加強對訂單掌握並加速庫存去化，將營運不確定性降至最低。

研華今年第3季營收達186.14億元，季增11%、年增20%，營業毛利為67.8億元，毛利率36.4%，季減2.2個百分點、年減0.4個百分點，稅後純益31.84億元，季增30%、年增40%，單季每股純益（EPS）為4.1元。儘管全球景氣趨緩，研華第3季營收及獲利仍創歷年最佳成績。