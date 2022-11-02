傳IC設計公司議價失敗 台積電、聯電2023年定價策略不變

據業內消息人士透露，IC設計公司未能與台積電和聯電就2023年上半年的較低代工報價進行成功談判，因為前代工廠維持其提價計劃，而後者打算保持其報價持平。

據台媒《電子時報》報導，消息人士稱，因為IC設計公司縮減訂單以應對整個行業供應鏈的庫存調整，台積電和聯電的晶圓廠產能利用率大幅下降。但儘管如此，IC設計公司也沒能說服台積電和聯電改變明年的定價策略。

此前消息人士指出，台積電仍打算堅持其2023年的提價計劃，預計報價將提高約6%。除蘋果外，台積電的客戶可以推遲原定於明年履行的訂單，但即使是2023年的大批量訂單，台積電也沒有降價或提供折扣的計劃。

聯電方面，消息人士表示，該公司自2020年底以來提高了代工報價，並決定2023年的訂單價格保持不變。聯電最初計劃明年繼續提高其代工報價，但由於消費電子產品和代工客戶參與的其他行業的需求迅速放緩，該提價計劃已被取消。