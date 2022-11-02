全球狂蓋41個晶圓廠 未來三年美國估增最多

工研院產科國際所今（2）日召開2023產業發展趨勢研討會的半導體場次，其中提及全球晶圓廠擴廠潮2022-2025年將達41個新廠。數據也顯示，以新增廠區所在的單一國別來看，在台積電（2330）、三星以及英特爾等大舉投入美國擴產，美國新增總數最多達到9個包含12吋廠新增8個，8吋廠則估計增加1個。

工研院產科國際所半導體研究部產業分析師黃慧修分析，由於半導體應用需求成長與地緣政治因素，全球晶圓廠擴廠潮2022-2025年估計陸續動工興建41座晶圓廠，不過相關產能擴張也產生更多碳足跡，半導體業也必須改善高耗電、高碳排的問題。

工研院產科國際所引用Knometa Research數據，當前全球452座晶圓廠總數，以日本112座居冠，台灣第二，美國包含加拿大第三，若以較大區域區分亞洲地區占比近七成，12吋廠方面台灣41座、南韓25座、日本26座、美國則為19座。

後續晶圓廠全球產能擴建至2025年再增加41座，數據分析顯示，從總數看32座廠位於亞洲並以12吋廠擴充為主，但個別國家增幅仍少於美國，台灣估增6個廠包含12吋4個、8吋1個以及6吋以下1個，日本估增7個廠包含12吋廠6個與8吋1個，中國大陸估增8個廠12吋7個與6吋以下一個。另外美國新增晶圓廠總數9個最大包含12吋廠估計新增8個，8吋廠則估計增加1個。

此外，工研院產科國際所統計，目前RE100再生能源倡議全球製造業參與國，台灣為第三大參與國，占比達18%，和美國相當，歐盟23%居冠日本則為20%居第二。全球半導體業已有9家加入RE100台灣3家企業包含台積電、聯電（2303）、環球晶圓（6488）加入在產業占比達33%。