群創攜手基金會聚焦永續 全台獨創「淨零碳排」環境教案

因應氣候變遷與極端氣候衝擊，淨零碳排放已蔚為國際趨勢，群創光電致力企業ESG永續發展，落實打造環境永續的綠色生產與供應鏈，以邁向淨零排放永續目標前進。於1日攜手群創教育基金會於舉辦「群啟環教．創育淨零」環境教育成果發佈會，並邀請環保署副署長蔡鴻德、台南市副市長戴謙、台南市環保局副局長陳幸芬出席與會，共同見證群創與基金會齊力實踐淨零排放環境永續的工作成果。

在實踐企業永續的道路上，群創將SDG永續發展目標融入組織文化及日常營運，制定「群創永續進行式」（3Gos- Go Green, Go Responsible, Go Sharing）永續發展策略，在環境面向展開氣候變遷、污染防治、循環經濟、水資源、生物多樣性五大規劃，除了在日常運作中實踐綠色低碳，也號召供應鏈響應環境永續綠色生產，群創更盼能攜手基金會從環境教育觀點出發，擴大社會影響力。針對台灣空污與淨零碳排等環境議題，基金會透過創建「Air School空氣思庫」，推廣空污科普知識，響應群創在氣候變遷調適的作為。此外，開發全台獨創的「淨零碳排」環境教案，從扎根教育出發，將淨零環境教育的種子在台灣各校萌芽，為污染防治上帶來更多助益。

有鑑於環境教育議題已納入12年國教課綱，群創教育基金會今年首度推出全台獨創的「淨零碳排」環境教案，開發「線上」和「實體」兩套環教學習資源，希望以扎根教育打造淨零碳排永續觀念，透過情境學習、闖關解謎、遊戲互動等設計教案，帶領學生認識淨零碳排的概念，啟發學生思考環境問題及發想作為。未來規劃將培育企業志工到校園推廣環境教育，透過教育的力量影響學生實踐愛護地球的行動。

群創教育基金會董事長王志超表示：「觀察現今教育體制內欠缺氣候變遷的相關資源，基金會從環境教育著手，盼能『彌補學校環教資源不足』與『擴大學生不同學習經驗』。基金會不僅持續走入偏鄉學校，亦透過支持『一校一特色』深耕偏鄉助學，今年起推動『淨零教育啟步走』計畫，未來將接軌教學現場，全面推廣淨零教案，讓企業資源回饋予社會。」

與生活息息相關的空污問題，群創教育基金會自2018年即開啟探討台灣空污議題的行動計畫，帶領社會大眾理解空污議題，2020年創建具公信力的新媒體平台-「Air School空氣思庫」，與產官學凝聚共識，邀集前行政院環境環保署副署長詹順貴律師和中興大學環境工程系莊秉潔教授合作，聚焦政策面、法令面、空品研究，從中立角度解析台灣空污議題，推廣空污科普，期許用公民力量把關空污政策。