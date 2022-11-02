美光宣布全球最先進DRAM技術 1-Beta節點量產出貨

美光科技今（2）日宣布，全球最先進DRAM 技術 1-Beta 節點正式量產出貨，已開始為特定智慧型手機製造商與晶片組合作夥伴提供 1β（1-beta）DRAM 技術的驗證樣品，全球最先進的DRAM製程節點1β的量產全面就緒。

美光表示，此新世代製程技術將率先用在美光的 LPDDR5X 行動記憶體上，最高速度來到每秒8.5 Gb等級。1β節點顯著提高效能、位元密度，並改進功耗，這將帶來全面的市場優勢。除行動裝置外，1β帶來的低延遲、低功耗、高性能DRAM，更可支援各種高度回應式服務、即時服務、體驗的個人化與脈絡化，從智慧車輛到資料中心均可受惠。

美光強調，1β是全球最先進的DRAM製程節點，象徵美光自2021年1α (1-alpha) 製程量產以來，市場領導地位再下一城。1β節點降低功耗約15%，提升位元密度超過35%，每顆晶粒容量可達 16Gb。

美光技術與產品執行副總裁 Scott DeBoer 表示，「推出 1β DRAM 代表記憶體技術又一次飛躍式的創新，這要歸功於我們獨家的多重曝光微影技術、領先的製程技術，以及先進的材料能力。1β節點帶來世界上最先進的DRAM技術，將每記憶體晶圓的位元數提升到史上新高，這也為新一代的技術奠定基礎，從邊緣到雲端都可善用豐富資料、智慧化、並且節能」。

美光強調，明年將開始在嵌入式、資料中心、個人電腦、消費電子、工業和汽車領域擴大1β產品組合，包括繪圖記憶體、高頻寬記憶體等。