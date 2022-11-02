美股超級財報周 品牌企業過往Q4表現優

在部分企業財報優於預期帶動下，支撐美股表現，目前美國標普500企業財報約52%公布，其中71%獲利優於預期、68%營收優於預期。美國核心PCE物價指數連續兩個月上揚，市場基本上已消化聯準會11月利率會議將繼續升息3碼的預期，並持續關注企業財報表現。法人分析，新一輪美股財報季來襲，投資者將更加關注產業領頭羊的財報表現，並將其作為全球經濟狀況的風向球。目前看來，部分產業龍頭財報不如預期悲觀，將有望使市場脫離弱勢震盪局面。

上周美國超級財報周，許多企業捎來好消息，如全球科技龍頭蘋果（Apple）公司2022 會計年度第 4 季財報營收較去年同期成長8%，約達 901.5 億美元，創下歷年第4季新高，且優於市場預期，主因受惠於Mac和穿戴設備的強勁增長；第4季淨利達207.2億美元，同樣刷新紀錄。

此外，速食業巨頭麥當勞（McDonald's）受惠於客流量提升，第3季業績亮麗，營收與獲利皆優於市場預期，以全球業務計算，該公司同店銷售額增加9.5%。受到通貨膨脹影響，麥當勞確實也透過漲價方式減輕成本支出，但結果看來，客戶並未因漲價而卻步，銷售反而有所提升。

國泰全球品牌50 ETF（00916）基金經理人李翰林分析，不管是科技消費產品或民生必需品，在成本不斷攀升之際，具有競爭力的品牌會想辦法擴大產品價值，滿足不同的消費族群。展望後市，在通膨壓力未見緩解的情況下，全球主要央行升息幅度及速度依舊大且快，勢必將持續對市場造成影響，企業營運壓力仍大，未來受惠標的是具備高訂價能力，能輕易將商品價格轉嫁給終端消費者的公司，即深具定價權的大品牌龍頭，這也是更適合投資人長期持有的好公司標的，並以大盤市值型ETF更加適合長線投資。

李翰林補充，觀察代表全球股市的MSCI世界指數可發現，近10年以來，平均含息報酬率以第4季表現最突出，約達4.12%，若再進一步聚焦於具有品牌價值的企業，如以國泰全球品牌50 ETF所追蹤的ICE FactSet全球品牌50指數為例，其第4季平均含息報酬率達5.19%，勝於MSCI世界指數。在邊境逐漸開放、年末購物旺季推動下，預期全球消費動能有機會再復燃，建議投資人可鎖定市值大，具行業地位優勢與品牌力的企業，或透過相關ETF布局全球市值大牌，如00916，一舉囊括全球具有高品牌護城河能力的50家企業，鎖定科技龍頭、金融巨擘、精品消費等產業成長機會。