緯穎法說會釋樂觀展望 未來年複合成長率仍將達兩位數

緯穎（6669）今（2）日舉行線上法說會，針對2022年第4季與2023年展望，財務長陳昌偉表示，不論是第4季或是2023年，所有訊號展望都是樂觀，並預估2022到2024年的年複合成長率，持續以兩位數目標邁進。

緯穎2022年第3季合併營收達796.74億元，年增76.0%。營業淨利為48.77億元，稅前淨利為54.46億元，稅後淨利為43.16億元，每股盈餘為新台幣24.68元。營收、獲利金額及每股盈餘均創歷史新高。

緯穎2022年第3季單季毛利率與去年同期相比維持在8.1%，營益率年增0.1個百分點至6.1%，稅後淨利率創歷史新高，年增0.9個百分點至5.4%。

陳昌偉表示，目前大環境風風雨雨，國際政治情勢多變，並確實感受到通膨壓力，企業也在縮減成本與人力，資本支出也縮減。

不過，他說，雲端服務是趨勢，許多企業雖然調降資本支與人力，但數位轉型的需求還是在，中小企業持續轉到雲端訂閱服務，這是明顯的趨勢，很多中小企業都在利用雲端來做服務，共享平台與社群媒體的服務仍然存在，企業由地端轉向雲端的情形愈來愈明顯。

他說，雲端服務供應商（CSP）對未來的資本支出展望，並沒有調整，持續增加，使用者的行為也轉到雲端服務上面，帶動緯穎的雲端伺服器需求暢旺，第4季通常是一年的高峰，預估往後三到四年，年複合成長率仍然是雙位數，雲端服務產業是成長的，目前所有訊號都是樂觀，不論是第2022年4季與2023年。