美光宣布全球最先進DRAM技術1-Beta節點 量產出貨

美光科技（MU）宣布，全球最先進DRAM製程節點1β量產全面就緒，開始為特定智慧型手機製造商與晶片組合作夥伴提供1β（1-beta）DRAM技術的驗證樣品。1β帶來的低延遲、低功耗、高性能，可支援行動裝置、各種高度回應式服務、即時服務、體驗的個人化與脈絡化，從智慧車輛到資料中心均可受惠。

美光表示，此新世代製程技術將率先用在美光的 LPDDR5X 行動記憶體上，最高速度來到每秒 8.5 Gb 等級。

美光表示，1β是全球最先進的 DRAM 製程節點，象徵美光自2021年1α (1-alpha) 製程量產以來，市場領導地位再下一城。1β節點降低功耗約15%，提升位元密度超過35%，每顆晶粒容量可達16Gb。1β節點顯著提高效能、位元密度，並改進功耗，這將帶來全面的市場優勢。

美光技術與產品執行副總裁 Scott DeBoer 表示，推出 1β DRAM 代表記憶體技術又一次飛躍式的創新，這要歸功於我們獨家的多重曝光微影技術、領先的製程技術，以及先進的材料能力。1β 節點帶來世界上最先進的 DRAM 技術，將每記憶體晶圓的位元數提升到史上新高，這也為新一代的技術奠定基礎，從邊緣到雲端都可善用豐富資料、智慧化、並且節能。

美光表示，7月出貨獨步全球的232層NAND，其架構可帶來前所未有的儲存效能與單位儲存密度（areal density）。接連的創舉顯示美光持續在記憶體與儲存創新方面引領市場，這一切都得益於公司在先進研發和製程技術方面的深厚根基。

美光表示，隨著 LPDDR5X 開始送樣，行動裝置生態系將率先受惠於 1β DRAM 所帶來的效能顯著提升，這將使得新一代的行動創新與先進的智慧型手機體驗成為可能，同時功耗更低。憑藉 1β 速度與密度，高頻寬使用情境將變得更加靈敏和流暢，不論是下載、啟動，或同時使用需要大量資料的 5G 和人工智慧（AI）應用程式。

美光指出，使用 1β 製程的 LPDDR5X 不僅將強化智慧型手機相機的啟動、夜間模式、人像模式攝影，提高速度和清晰度，還可實現防手震、高解析度的 8K 影片錄製，以及在手機上直覺地編輯影片。