美光以先進微影技術與奈米級製造能力挑戰物理定律極限

美光今日宣布量產業界第一的1β節點的LPDDR5X DRAM記憶體，公司表示此製程已將DRAM技術推進至13奈米製程以下。美光表示在此製程節點，仍未採用極紫外光（EUV）微影設備，而且以美光獨光全球的多重曝光和沈浸式微影能力，結合材料技術正式導入量產。

美光表示，業界第一的1β節點可將更高的記憶體容量塞入更小的空間內，從而降低每位元資料的成本。DRAM 的進展，向來主要取決於如何在每平方毫米的半導體面積內，提供更多和更快的記憶體，這就需要縮小電路，將數十億個記憶體單元收納在約莫指甲大小的晶片中。幾十年來，隨著每個製程節點的演進，半導體產業每一兩年縮小晶片尺寸縮小一次；然而，隨著晶片變得越來越小，在晶圓上界定的電路圖便需要挑戰物理定律的極限。

美光強調，儘管業界已開始改用新工具極紫外光設備來克服這些技術挑戰，美光仍利用其千錘百鍊的先進奈米製造能力與微影技術來跳過尚在新興階段的極紫外光技術。這需要應用美光獨門的先進多重曝光技術和沈浸式微影能力，以最高精確度做出這些微小的電路特徵。節點進一步縮小帶來容量提升，可讓智慧型手機和物聯網裝置等體積較小的裝置涵納更多記憶體。

為了讓 1β和1α 製程發揮競爭優勢，美光過去幾年也積極推動卓越製造、提升工程技術能力、強化開創性研發。加速創新首先讓美光比競爭對手提前一年實現前所未有的1α 節點量產，達成公司史上首次在DRAM和NAND兩個領域同時居於市場領導地位。多年來，美光投資數十億美元，將晶圓廠轉變為先進、高度自動化、由人工智慧驅動的永續營運設施。其中也包括美光對日本廣島廠的投資，廣島廠將以1β製程量產DRAM。

美光規畫明年開始在嵌入式、資料中心、個人電腦、消費電子、工業和汽車領域，擴大1β產品組合，包括繪圖記憶體、高頻寬記憶體等。