美光宣布全球最先進DRAM技術 1-Beta 節點正式量產出貨

美商記憶體大廠美光科技今（2）日宣布，開始為特定智慧型手機製造商與晶片組合作夥伴提供 1β（1-beta）DRAM技術的驗證樣品，全球最先進的DRAM製程節點1β的正式量產全出貨。

美光表示，此新世代製程技術將率先用在美光的 LPDDR5X行動記憶體上，將優先在日本廣島量產，接著台灣也導入生產，且明年將持續推出包括繪圖、高頻寬及車用等DRAM產品。

美光表示，此新世代製程技術，最高速度來到每秒8.5Gb等級，且1β節點顯著提高效能、位元密度，並改進功耗，這將帶來全面的市場優勢。

除行動裝置外，1β帶來的低延遲、低功耗、高性能DRAM，更可支援各種高度回應式服務、即時服務、體驗的個人化與脈絡化，從智慧車輛到資料中心均可受惠。

美光表示，1β是全球最先進的DRAM 製程節點，象徵美光自2021年 1α (1-alpha) 製程量產以來，市場領導地位再下一城。1β節點降低功耗約15%，提升位元密度超過35%[1]，每顆晶粒容量可達16Gb。

美光技術與產品執行副總裁 Scott DeBoer表示：推出1β DRAM代表記憶體技術又一次飛躍式的創新，這要歸功於獨家的多重曝光微影技術、領先的製程技術，以及先進的材料能力。1β節點帶來世界上最先進的DRAM技術，將每記憶體晶圓的位元數提升到史上新高，這也為新一代的技術奠定基礎，從邊緣到雲端都可善用豐富資料、智慧化、並且節能。

此前不久，美光才在7月出貨獨步全球的232層NAND，其架構可帶來前所未有的儲存效能與單位儲存密度（areal density）。接連的創舉顯示美光持續在記憶體與儲存創新方面引領市場。

隨著 LPDDR5X 開始送樣，行動裝置生態系將率先受惠於1βDRAM所帶來的效能顯著提升，這將使得新一代的行動創新與先進的智慧型手機體驗成為可能，同時功耗更低。憑藉1β速度與密度，高頻寬使用情境將變得更加靈敏和流暢，不論是下載、啟動，或同時使用需要大量資料的5G和人工智慧（AI）應用程式。

此外，使用1β製程的LPDDR5X 不僅將強化智慧型手機相機的啟動、夜間模式、人像模式攝影，提高速度和清晰度，還可實現防手震、高解析度的8K影片錄製，以及在手機上直覺地編輯影片。

1β 製程技術的單位位元功率更低，為智慧型手機提供了市場上最節能的記憶體技術。智慧型手機製造商因此得以設計出電池續航力更久的裝置。

功耗降低的另一功臣，則是這款採用1β節點的LPDDR5X所應用的全新JEDEC增強型動態電壓與頻率調整核心技術（enhanced dynamic voltage and frequency scaling extensions core, eDVFSC）。在 DDR 產品類別加入速率可高達每秒 3200Mb[2] 的 eDVFSC，可強化節能控制，根據獨特的最終用戶使用模式，提高電源使用效率。