美光宣布全球最先進的DRAM技術 1-Beta節點正式量產

美光科技今（2）日宣布，開始為特定智慧型手機製造商與晶片組合作夥伴提供1β（1-beta）DRAM技術的驗證樣品，全球最先進的DRAM製程節點1β的量產全面就緒，此新世代製程技術率先用在美光的LPDDR5X行動記憶體上，最高速度來到每秒8.5 Gb等級，具備提高效能、位元密度並改進功耗，帶來全面的市場優勢。

美光表示，除行動裝置外，1β帶來的低延遲、低功耗、高性能DRAM，更可支援各種高度回應式服務、即時服務、體驗的個人化與脈絡化，從智慧車輛到資料中心均可受惠。

美光指出，1β是全球最先進的DRAM製程節點，象徵美光自2021年1α（1-alpha）製程量產以來，市場領導地位再下一城。1β節點降低功耗約 15%，提升位元密度超過35%，每顆晶粒容量可達16Gb。

美光技術與產品執行副總裁Scott DeBoer說明，推出 1β DRAM 代表記憶體技術又一次飛躍式的創新，這要歸功於美光獨家的多重曝光微影技術、領先的製程技術，以及先進的材料能力，另外，1β 節點帶來世界上最先進的DRAM技術，將每記憶體晶圓的位元數提升到史上新高，這也為新一代的技術奠定基礎，從邊緣到雲端都可善用豐富資料、智慧化、並且節能。

美光強調，隨著LPDDR5X開始送樣，行動裝置生態系將率先受惠於1β DRAM所帶來的效能顯著提升，使得新一代的行動創新與先進的智慧型手機體驗成為可能，同時功耗更低，同時憑藉1β速度與密度，高頻寬使用情境將變得更加靈敏和流暢，不論是下載、啟動，或同時使用需要大量資料的 5G 和人工智慧（AI）應用程式。

至於使用1β製程的LPDDR5X，不僅將強化智慧型手機相機的啟動、夜間模式、人像模式攝影，提高速度和清晰度，還可實現防手震、高解析度的8K影片錄製，以及在手機上直覺地編輯影片。

美光進一步說，為了讓1β和1α製程發揮競爭優勢，過去幾年積極推動卓越製造、提升工程技術能力、強化開創性研發，加速創新首先讓美光比競爭對手提前一年實現前所未有的 1α 節點量產，達成公司史上首次在DRAM和NAND兩個領域同時居於市場領導地位。

據悉，多年來，美光投資數十億美元，將晶圓廠轉變為先進、高度自動化、由人工智慧驅動的永續營運設施。其中也包括美光對日本廣島廠的投資，廣島廠將以1β製程量產 DRAM。