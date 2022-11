Arm 年度科技論壇登場 亞太巡迴系列揭序幕

科技界受矚目的論壇「Arm Tech Symposia」(Arm 年度科技論壇)今(2)日在台北市萬豪酒店登場,為巡迴亞洲五大城市的系列活動揭開序幕,與明日的新竹場共吸引超過2,400名半導體業界的從業人員報名參加,超過往年實體活動的報名紀錄。

Arm表示,睽違兩年的Arm年度科技論壇,今年回歸實體形式舉辦,以「The Future is Built on Arm」為主軸,進行全天的議程。各界菁英將在這場年度盛會中交流產業經驗,掌握科技新知,一同擘劃次世代運算的前景。

今日活動首先由Arm台灣總裁曾志光與中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳就「Redefine the Future of Computing on Arm」發表開場演說,探討全球在後疫情時代衍生大量運算需求,如何以不同視角重新定義台灣半導體產業鏈的價值,鞏固台灣的技術競爭力。

Arm資深副總裁暨物聯網事業部總經理Paul Williamson「The Future of Computing on Arm」為題,發表30分鐘的主題演說,闡述Arm技術如何定義未來的運算基礎、為驅動未來科技演進提出的運算方案,以及如何運用 Arm 技術賦能全球廣大的生態系。

主題演說後,由遠傳電信資訊暨數位轉型科技群執行副總經理胡德民、信驊科技董事長暨總經理林鴻明,與Arm台灣總裁曾志光進行爐邊對談「Boundless Computing on Arm」,探討在當前充滿變數的全球經濟環境中,如何強化企業的韌性、彈性與復原力,並結合企業本身的技術力與廣大生態系夥伴的影響力,在最短時間找到最佳解方,來應對變局,並為地球永續努力。

下午時段共有四個分組研討,每組各分別進行五場技術演講、共計20場的深度分享。除了由來自Arm國內外各業務領域的專家在現場分享最新技術,也廣邀科技產業及研究單位等極具影響力的合作夥伴共襄盛舉。

技術議程橫跨六大主題包括車用、物聯網、基礎設施、終端產品,以及為開發人員以及新創團隊精心設計的技術內容,內容涵蓋趨勢洞察、技術研究、解決方案與實務應用。現場並有Arm的主題展示攤位,以及超過十家生態系夥伴將展示最新的產品與技術。