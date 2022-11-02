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Arm 年度科技論壇登場 亞太巡迴系列揭序幕

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

科技界受矚目的論壇「Arm Tech Symposia」（Arm 年度科技論壇）今（2）日在台北市萬豪酒店登場，為巡迴亞洲五大城市的系列活動揭開序幕，與明日的新竹場共吸引超過2,400名半導體業界的從業人員報名參加，超過往年實體活動的報名紀錄。

Arm表示，睽違兩年的Arm年度科技論壇，今年回歸實體形式舉辦，以「The Future is Built on Arm」為主軸，進行全天的議程。各界菁英將在這場年度盛會中交流產業經驗，掌握科技新知，一同擘劃次世代運算的前景。

今日活動首先由Arm台灣總裁曾志光與中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳就「Redefine the Future of Computing on Arm」發表開場演說，探討全球在後疫情時代衍生大量運算需求，如何以不同視角重新定義台灣半導體產業鏈的價值，鞏固台灣的技術競爭力。

Arm資深副總裁暨物聯網事業部總經理Paul Williamson「The Future of Computing on Arm」為題，發表30分鐘的主題演說，闡述Arm技術如何定義未來的運算基礎、為驅動未來科技演進提出的運算方案，以及如何運用 Arm 技術賦能全球廣大的生態系。

主題演說後，由遠傳電信資訊暨數位轉型科技群執行副總經理胡德民、信驊科技董事長暨總經理林鴻明，與Arm台灣總裁曾志光進行爐邊對談「Boundless Computing on Arm」，探討在當前充滿變數的全球經濟環境中，如何強化企業的韌性、彈性與復原力，並結合企業本身的技術力與廣大生態系夥伴的影響力，在最短時間找到最佳解方，來應對變局，並為地球永續努力。

下午時段共有四個分組研討，每組各分別進行五場技術演講、共計20場的深度分享。除了由來自Arm國內外各業務領域的專家在現場分享最新技術，也廣邀科技產業及研究單位等極具影響力的合作夥伴共襄盛舉。

技術議程橫跨六大主題包括車用、物聯網、基礎設施、終端產品，以及為開發人員以及新創團隊精心設計的技術內容，內容涵蓋趨勢洞察、技術研究、解決方案與實務應用。現場並有Arm的主題展示攤位，以及超過十家生態系夥伴將展示最新的產品與技術。

Arm 生態 半導體

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