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工研院估：2023台灣半導體產值 上看5兆元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
工研院預估，台灣半導體IC產業產值明年有望挑戰5兆元，圖為位於新竹科學園區的台積電十二廠。記者葉信菉攝影／報系資料照
工研院預估，台灣半導體IC產業產值明年有望挑戰5兆元，圖為位於新竹科學園區的台積電十二廠。記者葉信菉攝影／報系資料照

工研院產科國際所今（2）日召開2023產業發展趨勢研討會的半導體場次，工研院產科國際所半導體研究部經理范哲豪范哲豪在全球半導體市場與產業未來發展趨勢提到，台灣半導體IC產業產值今年估計約4.7兆元，明年有望挑戰5兆元，年成長約6.1%。

依據工研院產科國際所數據，在歷經新冠疫情加速遠距、數位轉型等使半導體高速成長後，2023年全球半導體產業預估將出現負成長3.6%，不過台灣廠商在積極布局車用、高效運算HPC等領域加上先進製程新產能開出仍有望表現優於全球。

半導體研究部產業分析師黃慧修則提到，估計2022年台灣IC製造整體年成長達24.8%估計為近十年內最大成長，而在2023年面臨供應鏈調整，預期晶圓代工先進製程量產能推升產業成長，不過2023年成長幅度5%相對2022年年成長31%收斂。

黃慧修也指出，面對客戶庫存調整與修正投片，部分晶圓代工廠採擴產放緩，另一方面調整產品組合至車用與工控。

半導體 晶圓代工廠 工研院

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