英特爾召開Innovation Taipei 籌備先進資料中心實驗室

英特爾今（2）日在台盛大舉辦「Intel Innovation Taipei」，為英特爾亞太暨日本區首場實體Intel Innovation活動，不僅將美國主場的精彩資訊移師到台北，更針對台灣生態系合作廠商量身打造更多在地內容，吸引超過600位業界人士、開發者、媒體和分析師共襄盛舉。另外英特爾先進資料中心開發實驗室在台灣籌備已經開始。

英特爾說明，除了精彩的3場主題演講及23場分堂課程外，現場亦展出橫跨PC客戶運算事業群（CCG）、資料中心與AI事業群（DCAI）、網路與邊緣運算事業群（NEX）、加速運算系統與圖形事業群（AXG）的14個最新技術與解決方案及應用案例，讓所有與會者能一睹英特爾的創新優勢內容。

多位英特爾重量級人士特地來台參與盛會，英特爾企業副總裁暨亞太日本區總經理Steve Long開幕致詞時表示，科技逐漸成為人們日常生活的核心，5個科技超級力量（運算、連接性、雲端至邊緣基礎設施、人工智慧和感測）正驅動著各種需求。英特爾正藉由持續發展中的摩爾定律，逐步取回技術領先地位，此過程亟需仰賴開放式生態系，給予開發者開放性、選擇性和信任感。台灣生態系廠商尤其關鍵，是打造未來數位世界的基石。

英特爾企業副總裁暨資料中心與AI事業群–資料平台工程與架構事業部總經理Zane Ball緊接著說明，英特爾與台灣生態系有著長遠的創新與合作基礎，我們將攜手引領科技轉型並打造未來的開放式生態系。第4代Xeon可擴充處理器平台將帶來DDR5、PCIe Gen5、CXL 3種重大技術變革，演說中Zane Ball除了展示新一代伺服器的DDR5記憶體速度高達5600 MT/s之外，也搶先全球、首次在台展示代號 Granite Rapids 的未來伺服器平台，其DDR5記憶體速度可高達6400 MT/s。

Zane Ball同時也向台灣生態系介紹英特爾先進資料中心開發實驗室（Intel Advanced Datacenter Development Labs），該實驗室全球網絡分布於六大城市，台灣實驗室的籌備已經開始。

英特爾企業副總裁暨網路與邊緣運算事業群–網路與邊緣解決方案事業部總經理Dan Rodriguez則說明，在這個網路充滿分散式智慧運算的時代，更需要彈性靈活的基礎設施，第4代Intel Xeon可擴充處理器、適用於物聯網邊緣的第12代Intel Core處理器、Intel IPU E2000正是滿足此條件的網路與邊緣創新，並透過Intel Smart Edge、OpenVINO、Intel Geti啟發更大規模的自動化應用。

Dan Rodriguez的演講當中，邀請廣達電腦資深副總經理暨雲達科技總經理楊麒令、和碩聯合科技第六事業處和5G產品研發中心總經理馮震宇，上台暢談協助電信商網路轉型和導入智慧工廠的成果。

此外活動現場設立14個展示攤位，展現英特爾的精銳技術與解決方案。例如Intel Advanced Matrix Extensions（Intel AMX）可提升Intel Xeon處理器上的深度學習工作負載效能，或是利用Intel Data Center GPU Flex系列加速媒體內容遞送和AI推論。次世代邊緣運算服務與4G∕5G專網則能夠提供企業視覺化資料管理、異常偵測、雲端遊戲、通用多接取異質無線網路等功能。

英特爾提到，開發者現已能夠透過Intel Developer Cloud存取相關工具與資源，以加速使用英特爾平台解決方案的上市時間。秉持「建立朝向開放性、選擇性與信任感為宗旨的生態系」核心精神，Intel Innovation Taipei讓開發者齊聚一堂，與全球生態系廠商及產業界攜手協力面對挑戰，解決當今及未來的重大課題。