世界先進法說會四大看點：前三季度淨利超去年、下修資本支出、回應美國晶片法案影響

集微網報道，1日下午世界先進(5347)召開第三季度法說會，除了公佈第三季度財報、第四季度展望以外，世界先進董事長暨總經理方略，副總經理暨財務長黃惠蘭以及營運長尉濟時在會上解答了關於美國晶片法案影響、資本支出計劃、供應鏈庫存等熱點問題。

前三季度淨利128.01億元新台幣，超越去年全年水平

世界先進今日公佈的財報顯示，Q3稅後純益38.23億元新台幣（單位下同），季減21.76%，年增16.27%。前三季稅後純益128.01億元，年增近60%，超越去年全年的118.2億元水平。

據悉，受第三季度消費電子終端市場需求疲弱、客戶積極調整庫存影響，世界先進訂單有所下滑，產能利用率也降至81-83%。Q3營收滑落至133.28億元，略高於先前法說會預估的129億至133億元目標，較第2季減少12.89%。Q3稅後純益38.23億元，季減21.76%。

世界先進累計前3季營收421.2億元，較去年同期增加34.94%，稅後淨利128.01億元，已超越去年全年的118.2億元水平。

世界先進認為，面板客戶庫存調整情況將延續至第四季度，而俄烏戰爭、封城及通貨膨脹等不確定因素造成的庫存修正影響，預估也會延續到明年上半年。

Q4毛利率仍維持，調整產能助力客戶庫存平衡

世界先進今日公佈數據顯示，Q4營收持續減少至百億元新台幣以下，但毛利率39%-41%相對第3季45%仍有維持。世界先進副總經理暨財務長黃惠蘭指出，公司主要是擔心客戶過度的庫存調整，並取得客戶同意約20%產能用於預先建立庫存所需，因此帶動毛利率降幅較小。

受第三季度消費電子終端市場需求疲弱、客戶積極調整庫存影響，世界先進訂單有所下滑，產能利用率也降至81%-83%。據世界先進統計，過去產能利用率仍每降10%影響0.4%-0.45%毛利率，目前此數據仍維持，不過每個客戶都有不同的需求與策略，包含預付款方式、提前備貨等不同方式。

世界先進董事長暨總經理方略提到，公司LTA合約看長期，目前在產業庫存調整與庫存建立之間，部分客戶需求仍超過公司產能擴充，如目前供應鏈上的調整，2023年上半年仍有大挑戰，不過新產能建設仍要時間，公司長約配合須開出新產能之外，在能控製範圍內會持續下修產能量。公司初步看新產能擴充從原先估計2萬片降到1.5片，主要是仍有長約配合須擴充，若能下修就會下修，保持謹慎策略。

下修今年資本支出10%至210億元新台幣

世界先進營運長尉濟時在法說會上表示，為應對終端需求減弱、客戶持續庫存調整及產能利用率下滑，下修今年資本支出至210億元，比原本規劃的230億元下修約10%。

尉濟時指出，今年資本支出的70%用於既有設備投資與併購，20%用於晶圓三廠，其餘為年度例行維修所需。明年也放緩晶圓5廠產能建設速度，資本支出持續保守以對。

尉濟時進一步指出，其中部分產能與客戶簽長約，並確定市場需求者，將繼續投資，其他產能擴充計劃將進行動態檢討，將與客戶及供應商緊密溝通合作，積極管理設備到貨時間。

董事長談美國晶片出口管製：短期無負面影響，整體訂單仍有增長機會

在法說會上，方略回應分析師關注的美國晶片出口管製對中國大陸的措施產生的影響時提到，公司短期內看來無任何負面影響，同時在兩方降低依賴情況下，也感受到更多IDM（垂直整合製造模式企業）尋求長期合作的機會，總體機會遠大於負面影響。

方略表示，美國出口管製加上晶片法案等政策以及地緣政治的影響，目前看來是在先進製程與AI、HPC應用如16奈米乃至更先進製程，因此短期對公司來說無任何負面影響。同時有IDM公司在某些情況下把部分晶圓代工轉移到世界先進，從與Power相關的特殊製程與成熟製程都有感受到相關需求，因此總體機會大於負面影響。

世界先進副總經理暨財務長黃惠蘭也補充，世界先進來自IDM客戶營收佔比約20-30%之間。

另外，世界先進來自中國大陸客戶的營收佔比約雙位數百分比，分析師也關注相關客戶變更設計或需求情況，方略提到，這一部分也看到新的成長機會。