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蘋果也賣不動了？ 傳台積電被砍2款處理器訂單

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蘋果iPhone 14 Pro系列高階機種。聯合報系資料照
蘋果iPhone 14 Pro系列高階機種。聯合報系資料照

集微網消息，消息稱蘋果大砍台積電A16與A15處理器訂單，並下調高端的pro與pro max銷量預期。

知名博主“手機晶片達人”今（1）日在微博上爆料稱，“蘋果也賣不動了，大砍台積電A16與A15處理器訂單，高端的pro與pro max也下修”。據悉，整個市場的需求疲軟、換機需求下滑，尤其曾經需求強勁的大中華地區也遭遇經濟問題，消費電子及其產業鏈嚴重受影響。

據集微網此前報導，由於台積電對4nm工藝製程進行漲價，蘋果新推出的A16隨之漲價。A16 Bionic處理器芯片的生產成本是去年推出的A15處理器的2.4倍還要多。蘋果面對iPhone系列成本壓力，恐大砍台積電A16與A15處理器訂單。

摩根大通10月份已發佈預警稱，“iPhone 14尚處於產品周期的早期，但我們預計疲軟的消費環境會影響盈利軌跡。2023財年後面幾個季度的盈利或低於市場共識。”對於蘋果至關重要的第四季度假日季，華爾街分析師則認為iPhone增長將大幅放緩至2%，難以保持當下逼近10%的高增速。但如今看來，蘋果下脩出貨、減產手機動作不斷，iPhone 14 Pro難阻蘋果市場下滑。

台積電 iPhone 14 Pro 蘋果

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