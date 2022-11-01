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新產品發威 力麗：3C產品明年出貨成長目標三成

經濟日報／ 記者魏鑫陽／即時報導

儘管化纖產業景氣受高通膨衝擊，但加工絲廠力麗（1444）持續看好環保聚酯纖維在電子業的應用，力麗發言人陳漢卿表示，3C產品銷貨穩定，且價格、毛利率更優於一般產品，成為支撐下半年獲利的功臣；展望明年，3C產品出貨目標將可成長三成。法人推估，力麗3C新產品有極大可能與蘋果有關。

陳漢卿指出，3C產品的出貨目前雖然僅佔整體營收比重還不到一成，但由於產品單價、毛利較高，且較不受產業淡旺季的影響，隨3C品牌客戶出貨量相對穩定，持續高度貢獻力麗獲利，因此成為下半年穩定獲利的功臣。

陳漢卿進一步透露，由於明年將會有新產品上市，因此預估出貨量將會有明顯成長，樂觀看待明年3C產品營收成長力道，年成長將可達30%以上。另，目前也正持續與各大3C品牌客戶擴大研發項目，以期未來可增加獲利。

力麗環保聚酯纖維自2019年起，已正式供貨予蘋果多年，應用範圍包括HomePod智慧音箱最外層3D網布、Apple Watch錶帶等，甚至於今年蘋果官網上秒殺販售、一條要價12.95美元的手機掛繩，也是力麗所供應。

據了解，為了開發3C潛在客戶，力麗特別成立「電子材料事業處」，專責研發將聚酯纖維運用在環保回收、3C電子等產品上，鎖定Google、Amazon都是潛在客戶，也正持續研發可應用在電動車上的電子級聚酯纖維。

3C 力麗

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