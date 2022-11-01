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緯創垂直加速器第四屆開放申請 預計召募七團隊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

緯創資通（3231）成立、AppWorks協助營運的 Wistron Accelerator 緯創垂直加速器，今天宣布開放第四屆新創團隊申請，將招募7家團隊，涵蓋AI、物聯網、雲端、資安、教育與醫療科技領域的新創。

緯創垂直加速器自2021年4月啟動，將邁入第四屆，即日起至 2023 年 1 月中以前，開放包含 (不限於) AI、物聯網、雲端、資安、教育與醫療科技領域的新創申請。緯創垂直加速器前三屆共有 19家新創獲選加入，第四屆將限額招募7家，獲選團隊自2023 年 3 月至 8 月展開加速，自加速器畢業後，也將成為緯創新創生態系的一員，與緯創集團建立長期且深度的合作關係。

過去一年半以來，聯合緯創及集團旗下多家企業與事業單位共同參與加速器，投入的企業與事業單位高階主管親自參與，除了擔任導師，提供獲選的新創與創業者在個人經驗、產業洞察、事業經營的交流外，也將提供新創進行PoC (Proof of Concept) 實驗、加速商業模式成長的場域，新創可因此大幅減少摸索、試錯與實驗的機會成本。

AppWorks 董事長暨合夥人林之晨指出，總體經濟正經歷修正週期，是優秀成長期新創與大企業深度合作的絕佳機會，產業放緩過程中，大企業會花更多力氣思考、整備後天的成長動能。與緯創合作加速器一年半以來，緯創全集團由上到下，對與入選新創合作，展現出高度的熱情、耐心與執行力，全力支持加速中新創的各種 PoC 想法。創業者能站在緯創這樣的巨人肩膀上，並向他們優異的經營團隊學習，是創業旅程中很難得的契機。

緯創 創業

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