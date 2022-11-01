群創攻智慧零售 攜Campus Café搶世足餐飲商機

台灣人有多愛喝咖啡? 國際咖啡組織（ICO）調查台灣一年喝掉28.5億杯咖啡， 三千家大小林立的咖啡廳創造700億產值，品牌布局擄獲消費者的心。 然而店數多不一定等同品牌力，國際化服務結合在地化的元素運用，具有高度的識別性和品牌領導力才能在競爭餐飲商圈屹立不搖。

群創（3481）光電攜手Campus Café美式輕食餐廳搶攻2022世足商機，以先進顯示技術應用於智慧零售導客、互動服務上，打造極致科技的客製化顧客體驗旅程，群創光電總經理楊柱祥指出，咖啡與輕食餐飲靠差異化吸引消費者，推出搭配Campus Café美式工業風顯示器解決方案。楊柱祥說，我們觀察到有特色、有人潮的咖啡輕食餐廳臨摹區域客層品味，客製化彈性服務是高CP值智慧零售場域成功關鍵。

2013年插旗辦公大樓林立的南京東路商圈，Campus Café有五家連鎖美式輕食餐廳，科技業斜槓餐飲的周鈺瑄董事長表示，輕食簡約卻不簡單，憑藉較高的營養理念和拍照顏值，讓眾多消費者自發形成二次傳播並進行消費，已是台北潮牌餐廳指標；出餐快、美式工業風店裝也是「輕食新食尚」差異化之鑰。她說，迎接解封餐飲商機，我們推出2022卡塔爾世足賽活動，搭配「啤酒喝到飽」、「Late Night世足轉播趴」促銷活動，結合群創前瞻顯示解決方案，成為松山區商辦輕食餐廳亮點。

經濟部工業局成立智慧顯示產業跨域合作聯盟（Smart Display Industrial Alliance，SDIA），目標建立可商業化的智慧顯示系統整合解決方案，並導入場域實地驗證，Campus Café美式工業風顯示器解決方案，正是SDIA項下的智慧零售SIG推動的跨域合作發展的成果。SDIA會長吳志毅表示，聯盟協助發展符合零售商業場域需求之創新顯示科技解決方案，搭配商業模式，幫忙解決場域痛點，而群創光電布局場域經濟，推出工業時髦風(LOFT STYLISH)智慧餐飲零售顯示解決方案，融入高級餐飲裝潢特色，為場域導客旅程添加不一樣的優質體感氛圍。

1.全球首發－懸浮觸控數位畫廊(INNO－GALLERY)：首次發表的數位畫廊顯示器，利用特殊的抗眩光層搭配抗反射層，打造紙張般的低鏡面反射與高散射特性，有效降低環境光對作品產生的反射干擾，在明亮環境下仍可清晰呈現畫作的豐富色彩與細膩質感。此外，藉由結合懸浮觸控功能，手勢輕揮，可自由切換多幅藝術創作。此次邀請新銳藝術家羅得嘉(Billy Degas Lo)，11/1-11/30獨家於Campus Café南京店以數位畫廊形式展出，一次飽覽24幅Billy最具個人特色的藝術創作。

2.台灣首發－高通透調光藝術落地窗(INNO－DIMMING FRENCH CASEMENT)：研調機構Research & Markets預估，2020-2026智慧窗戶呈雙位數成長，年複合成長率達11.3%，約有68億美金市場規模。 群創布局非顯示器(non-display)應用，獨家液晶薄膜技術與玻璃整合製程實力，智慧調光窗戶具有秒極響應 (<1 秒)、高通透 (穿透率介於5%-45%)節能降耗、自然採光、無色偏、無尺寸限制等特性，搭配智慧感測器與物聯網應用，達到隔絕光線與採光效果。群創首次插旗台北餐飲連鎖，搭配Campus Café西曬落地窗，打造日夜調光景觀藝術落地窗，成為南京松山商圈拍照打卡新地標。

3.餐飲首發－時髦工業風大尺寸彩色電子紙(INNO－ePAPER)：具備雙穩態、多變化視覺動態及超低耗電特性的彩色電子紙，取代餐廳印刷海報，群創光電與嘉捷科技、承鴻光電合作開發28吋ACeP長條型與31.2吋CFA直立式工業時髦風(LOFT Stylish) 彩色電子紙，搭配美式木質框，與磚牆設計契合為一，成為Campus Café 餐點廣告看板，實現綠色永續綠色生態社區理念。

4.運動首發－高亮度運動風85吋公共顯示器(INNO－SportsPID)：群創商用顯示事業積極布局場域經濟，在全家、日藥本舖、台北捷運等零售及交通場域陸續斬獲。根據研調機構Research & Markets預估，2020-2030 戶外顯示器年複合成長率達9.1%，約有8.6億美金市場規模。群創推出85吋700 nits(尼特)高亮度室內戶外兩用運動風公共顯示器，高色飽、廣色域、長達10萬小時，相較傳統電視畫質鮮豔亮麗，成為運動餐廳最佳首選。群創預計今明年分別推出2000、3000尼特高亮度戶外強棒電視，防撞防塵防水設計，鎖定歐美與亞洲大型購物中心廣告看板市場。

連鎖咖啡與輕食餐廳裝潢別緻，有些場域主認為顯示器與店裝或有違和，目前仍是處女地，值得開發。楊柱祥說，群創垂直整合，四個研發單位與系統廠共同研擬連鎖餐飲時髦工業風智慧顯示解決方案，Campus Café落地窗白天夜晚兩樣風貌，特別吸睛，預計將快速導入智慧餐飲連鎖，成為品牌體驗行銷新利器。