矽格前三季EPS 6.16元 逼近去年全年

IC 封測廠矽格（6257）今（1）日公布今年第3季財報，受惠測試利用率維持相對高檔，稅後純益達9.83億元，季減0.41%、年增14.72%，每股純益2.17元，創歷史次高，累計前三季EPS 6.16 元，逼近去年全年的6.25元。

矽格先前表示，雖然目前客戶訂單仍因相關供應鏈持續進行庫存調節，致使手機晶片及消費性晶片需求減少，但其他產品應用如高速運算（HPC）晶片及網通晶片需求增加，車用晶片及記憶體晶片持平，再加上營收按美元計價部分產生可觀的兌換利益，對營收及獲利均有明顯助益。

從營運面來看，矽格第3季毛利率27.91%，季減4.8個百分點，年減2.74個百分點，稅後純益9.83億元，季減0.41%、年增14.72%，每股純益2.17元；累計今年前三季毛利率30.38%，年增0.35個百分點，獲利27.92億元，年增32.96%，每股純益6.16元。

矽格指出，本季客戶訂單因相關供應鏈持續進行庫存調節，成長動能將趨緩，不過，隨著美元升值，仍有利公司營收及獲利，此外，針對美國擴大對中國進行晶片管制，矽格認為，此舉儘管會造成半導體產業動盪，但未必皆是負面影響，公司會審慎因應獲得適當利益。

看待2023年，總經理葉燦鍊曾釋出的展望，預期今年第4季至明年成長較快將是資料中心與網通應用，車用目前則小幅成長，不過以車用市場來說，今年營收已較去年同期成長，明年車用比重力拚一成以上。