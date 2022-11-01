傳台積電1奈米廠落腳桃園龍潭 經濟部：由企業自行宣布

外傳台積電（2330）1奈米廠製程擬有意落腳桃園龍潭園區。對此，經濟部說明，台灣的半導體產業聚落完整，生態系經過40年的培養，超過1,000家供應廠商，是最適合半導體發展的地方，台積電的最先進製程，也會在台灣投資。

然而，經濟部也指出，如果廠商有意願投資台灣，尤其是這樣最先進的製程，能夠維繫我國半導體產業的競爭優勢，政府當然支持，包括用水、用電及土地，都會與其他部會合作，共同提供協助。

至於個別公司的投資案，應由其自行宣布，台積電已對外說明會持續投資台灣，也不排除任何可能性，政府會做好後續協助的準備。

台積電31日回應表示，設廠地點選擇有諸多考量因素，台積公司會繼續在台灣投資先進製程，不排除任何可能性，並持續評估在台適合半導體建廠用地，一切以公司正式對外公告為主。