融程電Q3營收、淨利與EPS同創新高 EPS 2.24元

工業電腦廠商融程電（3416）公告2022年第三季經會計師核閱後合併財報，第三季營收達新台幣7.64億元，季增25.9%，單季營業毛利達2.8億元，季增39.1%，毛利率為36.7%，季增3.5個百分點，毛利率優於上季。稅前淨利2.04億元，稅後淨利達1.63億元，季增74.6%，年增45.2%，EPS達2.24元。第三季度營收、獲利與EPS同步創下歷史新高，持續維持穩健成長的目標，全年營運續創新高目標不變。

累計前三季營收為新台幣19.59億元，稅前淨利4.20億元，稅後淨利為3.42億元，年增18.0%，淨利率為17.5%，淨利率優於去年同期，稅後EPS為4.72元。從市場需求來看，公司持續開發新應用領域應用，訂單能見度至明年，在手訂單優於往年平均，在產能利用率提升挹注下，持續優化產品結構及成本，預期全年毛利率維持高檔水準，現亦積極佈局2023年第一季。

展望後市，融程電的強固型平板業務將持續聚焦五大快速成長產業，即汽車檢測維修、倉儲物流、車載行動電腦、能源應用領域，與醫療保健。除強固平板的貢獻之外，強固筆電也加入營收的挹注，另外也積極投入公共安全應用，能源應用領域，充電站等雲端整合服務，針對客戶數位轉型應用服務，AIOT，類比轉數位通訊，5G和雲端整合，提供完整之解決方案，也會讓公司持續擴大營運版圖。因此，在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來五年營收每年可維持穩定成長，營運將再締新猷。