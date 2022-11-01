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大陸2專家直奔探團團 1專家曾在「圓仔」生產時來過

盛群：估庫存消化完畢要到明年Q3

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

微控制器（MCU）廠盛群（6202）於1日舉行法說會，該公司表示，第3季該公司庫存比第2季再增加約1個月，達到6個月水準，通路商端庫存維持4個月，合計約10個月水位，依然是新高水位，但預計第4季應當就會明顯下降。惟整體庫存消化完畢的時間點，可能要從原預估的明年第2季，遞延到同年第3季。

盛群第3季合併營收為13.46億元，季減19.1％、年減36.4％，累計前三季合併營收為49.3億元，年減6.1％。

在獲利方面，盛群第3季歸屬母公司業主淨利為2.24億元，季減36.8％、年減68.6％，每股純益為0.99元，累計前三季歸屬母公司業主淨利為10.91億元，年減30.7％，每股純益為4.83元。

盛群第3季庫存金額持續墊高，刷新紀錄，平均銷貨日數也從第2季的121天，拉長到150天。不過該公司表示，本季庫存應當就會明顯下降，因為在減少投片量後，第4季IC產出只有上季的一半左右，今年整體IC產出數量約年減8％。

盛群 營收

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