美國禁令 世界先進：感受到訂單仍有成長機會
專業8吋晶圓代工廠世界先進（5347）今（1）日舉行法說會，法人提問美中禁令影響，董事長方略表示，限禁項目多集中於先進製程如AI人工智慧及高效能運算（HPC）晶片，短期內對世界並無負面影響，反而是晶片廠為去中化，尋求與世界合作的機會，看見訂單成長的機會。
第4季展望方面，世界先進表示，由於受到終端消費市場疲軟影響，客戶訂單持續保守，加上總體經濟變數仍多，包括通膨、升息、地緣政治等，本季合併營收將由上季的133.28億元，降至95到99億元，季減達25.7%至28.7%；毛利率將由第3季45%降至39%到41%，減少近5個百分點；營業利益率由第3季的33.4%降至25.5到29.5%，減少約5.9個百分點。
方略也宣布，因應終端需求減弱，客戶持續庫存調整，導致產能利用率下滑，世界先進下修今年資本支出從230億元降至210億元，下修約一成；明年計畫放緩晶圓5廠產能建置速度，態度持續保守。
世界先進表示，本季半導體景氣下修，車用是訂單較持穩的領域，應用於車用的電源管理IC訂單相對持穩，第4季電源管理IC營收占比會提升。
展望明年，方略表示，由於通膨、升息、俄烏戰爭及地緣地治等變數，持續對全球經濟造成重大影響，目前看起來，客戶庫存調整應還會持續進行，目前看起來，今年第4季及明年第1季可能是底部，但至於是第2季還是第3季止穩，目前仍未知。
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