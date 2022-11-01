快訊

大陸2專家直奔探團團 1專家曾在「圓仔」生產時來過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

施振榮力推「新王道」 籲重視地球、組織永續發展

經濟日報／ 記者吳凱中／即時報導
宏碁集團創辦人施振榮。智榮基金會／提供
宏碁集團創辦人施振榮。智榮基金會／提供

為了替台灣創造價值，宏碁（2353）集團創辦人施振榮力推「新王道」，他並呼籲領導人要落實實踐王道思維，在創造價值的同時要兼顧利益相對平衡，尤其在重視的同時地球、社會、組織的永續發展，更要重視不會發出聲音的社會與地球環境，才能破除盲點。

施振榮指出，「王道」原本是在2500多年前由孟子提出，當時王道談的是為王之道。時至今日，他重新詮釋並賦予王道新的意義—談領導人之道，並在2022年給予新定位提出「新王道」，希望進一步讓王道思維更普及化，並朝國際化發展。

施振榮表示，ESG追求企業社會責任及永續發展的指標其實與新王道精神是相同的。「創造價值、利益平衡、永續經營」是新王道的三大核心信念，在創造價值的過程中，很重要的是要建構所有利害相關者都能利益相對平衡的機制，這裡所談的利害相關者，就包括顧客、股東、員工、經營團隊、銀行、供應商、客戶、社會、自然環境等等。

尤其ESG中的E（環境）與S（社會）不會自己發聲說話，施振榮強調，領導人更要照顧這些弱勢的利害相關者，否則有朝一日等社會或自然環境反撲時，就要付出更大的代價及成本，且對社會帶來相當大的衝擊。

他表示，如果能從新王道的思維出發，重視所有利害相關者的利益相對平衡，才能實現永續發展的目標。

施振榮並特別提醒說，一般人往往容易只看見「有形、直接、現在」的顯性價值外，但領導人要有遠見，還要看得見「無形、間接、未來」的隱性價值，才不會有盲點。

他指出，現在社會上一些組織的缺失，很多都是因為部分的領導人因為疏忽對隱性價值的投資所導致。例如組織文化、人才培育、品牌、研發等，都是「無形、間接、未來」的隱性價值，領導人要重視並投入心力及資源，才能追求長期最大的總價值。

施振榮也呼籲領導人，從企業創立的第一天就要以王道及ESG的精神開始做起，而不是等到成為大企業才思考ESG來回饋社會。實際上自從1976年創辦宏碁開始，施振榮就帶領宏碁同仁開始實踐王道，只是當時還沒有王道這個名詞。至今宏碁的經營哲學仍然秉持實踐王道的精神。

他並指出，西方追求永續發展是「由外而內」，東方王道思維則是「由內而外」，關鍵在領導人是否具備王道的基本信念，只有不斷創新創造價值，兼顧利益相對平衡，才能永續，並讓人類朝更文明的方向邁進。

施振榮 宏碁 ESG

延伸閱讀

新小行星躲在太陽光內 遙遠未來可能撞地球致「生命滅絕」

ESG基金夯 投信搶募

施振榮：軟體科技結合醫療 打造下一代護國神山產業

公共場所量體溫將退場！醫直言取消是對的 靠這1招才是王道

相關新聞

不讓護國神山地動山搖 「台版晶片法案」有多重要？

面對近來美國晶片管制、台灣半導體「去台化」等議題，中經院副院長王健全今（1）日提出「台版晶片法案」的想法，建議政府可以此...

蘋果也賣不動了？ 傳台積電被砍2款處理器訂單

集微網消息，消息稱蘋果大砍台積電A16與A15處理器訂單，並下調高端的pro與pro max銷量預期。

10月PMI續緊縮未來展望創新低 學者提台版晶片法案

中經院今天公布經季調的10月製造業採購經理人指數（PMI）為45.4%，未來展望指數則創歷史新低。面對旺季不旺、美國晶片...

傳台積電1奈米廠落腳桃園龍潭 經濟部：由企業自行宣布

外傳台積電（2330）1奈米廠製程擬有意落腳桃園龍潭園區。對此，經濟部說明，台灣的半導體產業聚落完整，生態系經過40年的...

聯發科年度天璣旗艦新品 將於下周登場

時序進入年底，又是手機晶片廠將陸續發表新年度旗艦產品的時刻，聯發科（2454）1日已發出通知，將於11月8日下午，由該公...

台積電直飛鳳凰城首發包機今出發？公司回應了

台積電（2330）美國亞利桑那州晶圓新廠將於12月舉辦慶祝「首批機台設備到廠（First tool-in）」典禮，外傳直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。