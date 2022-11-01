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大陸2專家直奔探團團 1專家曾在「圓仔」生產時來過

世界先進因應需求減弱 下修資本支出一成至210億元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
世界董事長方略。圖/聯合報系資料照片
世界董事長方略。圖/聯合報系資料照片

專業8吋晶圓代工廠世界先進（5347）今日舉行法說會，宣布因應終端需求減弱、客戶持續庫存調整及產能利用率下滑，下修今年資本支出至210億元，比原本規畫的230億元，下修約一成；明年也放緩晶圓5廠產能建置速度，資本支出持續保守以對。

世界比提出今年第4季展望，受到客戶訂單持續保守，以及總體經濟變數仍多，本季合併營 收將由上季的133.28億元，降至95~99億元，季減達25.7至28.7%；毛利率也將由第3季的45%，降至39~41%，減少近5個百分點；營業利益率由第3季的33.4%，降至25.5~29.5%，減少約5.9個百分點。

世界表示，本季景氣下行中，唯獨車用是各領域中訂單較持穩，應用於車用的電源管理IC訂單相對持穩，因此隨第4季營收呈現雙位數季減，電源管理IC營收占比會提升。

展望明年，世界董事長方略表示，由於通膨、升息、俄烏戰爭及地緣地治等變數，持續對全球經濟造成重大影響，庫存調整應還會持續進行，不過目前和客戶初步的看法，庫存調整已近達到初步穩定狀況，只是會呈現何種止穩狀態，目前仍無法斷定。

法人關注地緣政治，及美國新一波對中國禁令，是否會對世界造成影響，方略表示，目前美國限禁對中國輸出的項目，多集中於先進製程如AI人工智慧及高效能運算（HPC）晶片，對世界並沒有任何負面影響，反而有些晶片廠為去中化，有增加尋求與世界合作的機會，因此目前來看，機會遠大於挑戰。

方略並提出，世界的中國客戶營收占比在雙位數，目前都未受到美國新禁令影響，仍感受到訂單還有成長的機會。

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