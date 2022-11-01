世界先進估Q4營收跌破百億元 季減估均值27%

經濟日報／ 記者尹慧中／即時報導

世界先進（5347）今（1）日召開法說會公布第3季財報與第4季展望，由於劇烈半導體的消費終端庫存調整，世界先進在新台幣31.7兌1美元假設下，估計第4季營收估計約95-99億元，因消費終端積極庫存調整導致稼動率持續下滑。按照相關預測均值97億元換算，將較世界今年第3季營收133.28億元，季減少約27%。

世界先進並預期，第4季毛利率介於39-41%，營業利益率約25.5-27.5%之間，同步較第3季毛利率45%、營業利益率33.4%下滑。

分析師關注終端應用進展，副總經理暨財務長黃惠蘭提到，車用營收占比持續持續已達雙位數營收占比，成長表現也超過公司平均，預期會持續維持。

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