世界先進再下修資本支出10% 估明年持續下降

世界先進（5347）今（1）日召開法說會公布第3季財報與第4季展望，世界先進營運長尉濟時指出，由於第4季產能利用率持續下降與訂單能見度收斂至3個月，資本支出應對庫存調整週期與經濟不確定因素，下修今年資本支出210億元，較先前230億元原先預測再度下修約10%，其中70%用於既有設備投資與併購，20%用於晶圓三廠，其餘為年度例行維修所需。

尉濟時也指出，公司應對半導體庫存調整，除部分與客戶長約持續投資，其餘產能動態檢討包含2023年晶圓五廠擴充計畫。2023年資本支出下次法說會報告，但預計會將比今年度下降。