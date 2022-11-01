聽新聞
test
0:00 / 0:00

鴻海鄭州園區祭最新政策 11月全勤總獎金人民幣1.5萬元

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
富士康鄭州科技園官方微信公布最新獎勵政策。擷取自富士康鄭州官方微信
富士康鄭州科技園官方微信公布最新獎勵政策。擷取自富士康鄭州官方微信

鴻海（2317） 旗下富士康鄭州園區今（1）日祭出史上最優惠獎勵，iDPBG 鄭州園區的出勤補貼金額將調漲七倍，11月全勤總獎金將超過人民幣1.5萬元（約新台幣6.6萬元）。

富士康鄭州科技園官方微信今天發布11月獎勵新政策，從11月1日至30日，iDPBG 事業群區正常出勤的員工，出勤補貼調整至每日400元。之前補貼金額已從每天50元翻倍至100元，後又翻倍至200元。

根據公告，累計出勤天數≥15 天但 < 20 天、≥20 天但 < 25 天和≥25 天的員工，鄭州富士康將分別獎勵人民幣 3,000、4,000、5,000 元。11 月全勤總獎金超過人民幣1.5萬元，公司隨當月薪資發放，但發放時員工須在職。

延伸閱讀

談富士康鄭州廠應變措施 楊應超：對鴻海有信心

中國疫情反彈 廣州取消逾800航班

11/1【早晨財經速解讀】道瓊10月上漲近14% 11月繼續光輝?大摩預計Fed轉鴿 有機會再寬鬆?鄭州疫情擴散 鴻海獨跌

鴻海鄭州廠留人 加薪發獎金

相關新聞

不讓護國神山地動山搖 「台版晶片法案」有多重要？

面對近來美國晶片管制、台灣半導體「去台化」等議題，中經院副院長王健全今（1）日提出「台版晶片法案」的想法，建議政府可以此...

蘋果也賣不動了？ 傳台積電被砍2款處理器訂單

集微網消息，消息稱蘋果大砍台積電A16與A15處理器訂單，並下調高端的pro與pro max銷量預期。

10月PMI續緊縮未來展望創新低 學者提台版晶片法案

中經院今天公布經季調的10月製造業採購經理人指數（PMI）為45.4%，未來展望指數則創歷史新低。面對旺季不旺、美國晶片...

傳台積電1奈米廠落腳桃園龍潭 經濟部：由企業自行宣布

外傳台積電（2330）1奈米廠製程擬有意落腳桃園龍潭園區。對此，經濟部說明，台灣的半導體產業聚落完整，生態系經過40年的...

聯發科年度天璣旗艦新品 將於下周登場

時序進入年底，又是手機晶片廠將陸續發表新年度旗艦產品的時刻，聯發科（2454）1日已發出通知，將於11月8日下午，由該公...

台積電直飛鳳凰城首發包機今出發？公司回應了

台積電（2330）美國亞利桑那州晶圓新廠將於12月舉辦慶祝「首批機台設備到廠（First tool-in）」典禮，外傳直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。