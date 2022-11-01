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鴻海鄭州園區祭最新政策 11月全勤總獎金人民幣1.5萬元
鴻海（2317） 旗下富士康鄭州園區今（1）日祭出史上最優惠獎勵，iDPBG 鄭州園區的出勤補貼金額將調漲七倍，11月全勤總獎金將超過人民幣1.5萬元（約新台幣6.6萬元）。
富士康鄭州科技園官方微信今天發布11月獎勵新政策，從11月1日至30日，iDPBG 事業群區正常出勤的員工，出勤補貼調整至每日400元。之前補貼金額已從每天50元翻倍至100元，後又翻倍至200元。
根據公告，累計出勤天數≥15 天但 < 20 天、≥20 天但 < 25 天和≥25 天的員工，鄭州富士康將分別獎勵人民幣 3,000、4,000、5,000 元。11 月全勤總獎金超過人民幣1.5萬元，公司隨當月薪資發放，但發放時員工須在職。
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