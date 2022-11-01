網家雙11正檔期起跑 執行長張瑜珊看好業績雙位數成長

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
網家PChome新任執行長張瑜珊今天出席雙首週成績分享記者會，宣布捨棄連續五年砸大錢舉辦的雙11演唱會，改採「還利於民」的行銷策略，她樂觀看待今年的業績，希望能持續超越去年成績，再創新高。記者余承翰／攝影
網家PChome新任執行長張瑜珊今天出席雙首週成績分享記者會，宣布捨棄連續五年砸大錢舉辦的雙11演唱會，改採「還利於民」的行銷策略，她樂觀看待今年的業績，希望能持續超越去年成績，再創新高。記者余承翰／攝影

網路家庭（8044）集團今（1）日宣布雙11正檔期起跑，新任集團執行長暨總經理張瑜珊也首度出面談暖身慶表現，她表示，取消演唱會後回饋消費者，暖身慶期間第一周光是折價券兌換金額就超過1,000萬元，客單價平均成長2成。今日起將透過商品折扣、每日促銷「神券」、P幣加碼、支付優惠和導購平台優惠，帶動銷售業績。

網路家庭今年截至第3季底，累積營收329億元，年減4.99%，要拚年底最大一檔促銷，希望拉抬營收。往年雙11當月都創網路家庭歷史新高紀錄，不過通膨壓力逼迫消費者購物縮手、更加在意價格。張瑜珊表示，目標仍是雙位數成長，但不預期業績成長目標。

她表示，今年雙11將在商品與優惠上積極「有感體驗」，強化促銷成效好的優惠活動，滾動調整行銷資源，目前折扣券與平均客單價成長都相當正面。

雙11

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