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台積電美國廠下月移機 將邀客戶、供應鏈慶賀 拜登將親自出席
台積電美國廠敲定12月移機典禮，拜登總統將親自出席，見證此歷史性投資，引起全球關注。台積電今（1）日表示，將邀請包含客戶、供應商、學界和政府代表在內的嘉賓一同慶祝這個重要里程碑。
台積電表示，亞利桑那州晶圓廠約於18個月前動工，建設進度如預期並將於2024年開始量產。今年12月，台積電將邀請包含客戶、供應商、學界和政府代表在內的嘉賓一同慶祝「首批機台設備到廠（First tool-in）」的重要里程碑。
台積電指出，機台設備到廠意味著廠房已經部分完工，接下來將為遷入第一批用於半導體製造的尖端設備做好準備。
據了解，台積電美國明年首季完成無塵室機電整合工程，將可開始安裝機台，明年下半年可以開始試產、2024年量產，將切入最先進的5奈米製程，是美國最先進的晶圓廠。
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