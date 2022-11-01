工研院眺望2023研討會 建構綠色生活產業鏈

在經濟部技術處指導下，工研院自今（1）日至10日展開為期八天，共16場次的「眺望2023產業發展趨勢研討會」開幕論壇，首日以「淨零永續 x 產業趨勢」為主軸，邀請九典聯合建築師事務所主持建築師郭英釗進行「永續綠建築」主題演講，並邀集多位臺灣淨零永續先鋒代表共同進行高峰論壇，從臺灣在地經驗出發，分享在各自領域推動淨零永續的策略。

今年同時於開幕論壇發表《樂淨零：綠色生活 你我同行》專刊，並帶出「永續能源」、「石化」、「特化與綠色化學」、「數位永續」、「永續營運」等淨零議題，也分享「全球產業趨勢展望」、「全球創新與轉型趨勢」、「半導體」、「通訊」、「零組件與顯示器」、「先進材料」、「機械」、「智慧車輛」、「生醫」與「健康照護」等重要產業議題，眺望2023各產業發展大勢及全球布局策略。

工研院院長劉文雄表示，最近國際局勢變化快速，地緣政治與保護主義再起，加上全球暖化帶來氣候劇變，淨零排放趨勢下，產業面臨前所未見的考驗，卻也提供一個非常大的新興科技及產業發展的機會。在這場淨零排放浪潮下，沒有人是局外人，工研院2021年回應產業需求，成立「淨零永續策略辦公室」，作為產官學研溝通橋樑，整合跨領域研發能量，從能源供給、需求使用、低碳製造、環境永續、經貿法規五大構面架構臺灣淨零排放策略，並提出跨領域整合技術解方。今年更擴大與產業溝通面向，提出淨零排放跨域創新和實際的減碳技術，從淨零趨勢、碳盤查、碳認證、減碳服務團、碳排放人才培育、減碳製造技術及碳智權專利等面向，提供企業一站式購足的解方。他也特別提及推動民間的淨零永續行為，可運用輕推理論（Nudge Theory），未來朝適度誘因或鼓勵、提醒等方式，藉由社會相互影響，並提出容易落實的方法，更有效地落實淨零永續行為。

經濟部技術處處長邱求慧表示，因應2050年全球淨零排放目標，經濟部在去年10月提出「低碳—零碳」與「能源—產業」2×2淨零轉型架構，短期優先推動成熟的綠能及減碳技術，讓能源和產業轉向低碳，長期則投入氫能、循環經濟、與碳捕捉利用封存（CCUS）等前瞻技術的研發。技術處自明年起四年將投入超過百億科研經費進行淨零排放技術研發，讓產業在轉型升級過程中獲得減碳、增產、高附加價值等多重效益，與產業一起努力掌握未來的市場機會。「眺望產業發展趨勢研討會」涵蓋技術處ITIS計畫對各重點產業進行前瞻趨勢及技術發展的分析成果，今年也有許多如何發揮在地生產優勢，強化半導體、電動車、再生能源、5G、低軌衛星等關鍵產業之國際合作夥伴關係，而這些都是臺灣產業持續投入與關注的領域，也希望能藉由分析師的調研，協助產業創造下一波創新發展的契機。

開幕引言及專刊發表由工研院協理暨產業科技國際策略發展所所長蘇孟宗進行。他表示，今年工研院首次應用行為經濟學的概念，針對18〜64歲國人淨零永續的生活行為進行調查。結果發現國人「淨零永續行為」的形成比率普遍偏低，尤其是18〜24歲的年輕人，但在未來兩年內願意落實淨零永續行為的可能性則是高的，顯見民眾在理智上是認同淨零永續行為的，但在落實上則可能遭遇了不同的困境，必須透過商業機制的設計與協助，來排除可能的障礙。

今年的《樂淨零：綠色生活 你我同行》專刊，工研院分別從食衣住行育樂及用品各個領域著手，挑選相對有市場商機的17項淨零永續行為項目，進行相關的個案研究，也分析成功改變消費者行為的關鍵因素，符合EAST行為改變的的分析架構，包括容易執行（Easy）、具備吸引力（Attractive）、具備社交性（Social）與即時性（Timely）的個案，以做為未來發展淨零永續商機的參酌。

今日上午登場的論壇，還有重量級貴賓進行主題演講，包括長期透過再生能源、自然通風、降低建材碳足跡等方式，打造許多知名綠建築精彩案例的九典聯合建築師事務所主持建築師郭英釗。他從氣候變遷的全球趨勢談起，分享推動全臺第一座循環住宅「台糖沙崙智慧綠能循環聚落」的經驗，切入如何從循環經濟的觀點推動建築的創新永續消費與商業模式，同時也建議臺灣產業可和國際品牌和供應鏈進行以減碳為目標的對話，共同推動促進資源循環的生產和消費，為減碳和永續發展目標做出貢獻。

此外，會中進行「綠色生活樂淨零 你我同行邁永續」高峰論壇由蘇孟宗主持，邀請講者郭英釗共同參與外，也邀請Google台灣董事總經理馬大康、momo富邦媒體科技副總經理呂鈺萍、台電副總經理徐造華、拓連科技副總經理蔡育倫及工研院副總暨綠能與環境研究所所長王漢英共同與談，透過產業專家的經驗分享與交流，勾勒產業邁向淨零永續未來的發展方向。