緯創加速器開放申請 招募AI、物聯網、雲端等新創公司

由緯創（3231）成立、AppWorks 協助營運的 Wistron Accelerator 緯創垂直加速器，自2021年4月正式啟動至今，將邁入第四屆，自即日起至 2023 年 1 月中以前，開放包含 (不限於) AI、物聯網、雲端、資安、教育與醫療科技領域的新創申請。

Wistron Accelerator 每年限額招募兩屆，前三屆共有 19 家新創獲選加入，第四屆將限額招募 7 家，額滿即停止接受申請。獲選團隊將自 2023 年 3 月至 8 月展開加速，自加速器畢業後，也將成為緯創新創生態系的一員，與緯創集團建立長期且深度的合作關係。

為了更廣泛且深入與新創探索各種合作機會，Wistron Accelerator 將由各投入的企業與事業單位 C-level 高階主管親自參與，除了擔任 Mentors，提供獲選的新創與創業者在個人經驗、產業洞察、事業經營的交流外，也將提供新創進行 PoC (Proof of Concept) 實驗、加速商業模式成長的場域，新創可因此大幅減少摸索、試錯與實驗的機會成本。

根據過往三屆的實證經驗，緯創憑藉著在全球 ICT 產業的領導地位，以及上下游生態系的完整佈局，在 PoC 實驗場域、軟硬體整合開發、新創生態系協作三個面向上，為加入 Wistron Accelerator 的新創團隊，提供最實質的挹注與加速。

例如，Wistron Accelerator #1 的 AuthMe、專攻身分認證及詐欺防範的 AI 解決方案，與緯創共同合作進行遠距醫療 KYC 身分認證的 PoC，為受到疫情影響，不便親赴醫院就診的民眾，提供更為便利的數位解決方案。

Wistron Accelerator #1 的 3drens，開發智慧物流車聯網平台與車隊管理軟體模組，則與緯創在軟硬體整合上合作，共同對印度市場的國際物流大廠提案。

緯創董事長林憲銘表示：「與新創合作，期待讓優秀的創業者，帶我們看到『後天』的機會。」他認為，全球 ICT 產業經過多年的激烈競爭，不論是品牌或製造兩端，都已呈現寡占局面，緯創身為 ODM 大廠，對於「今天」與「明天」的產業變化和商機，可靠自己來掌握，但由於缺乏接觸終端應用最後一哩 (Last Mile) 的管道，對於「後天」的掌握，必須讓內部能與位處創新應用、技術、商業模式最前緣的新創，有足夠的接觸頻率與深度，從中了解外部改變帶來的影響與機會，進而推動內部創新，而 Wistron Accelerator 則是緯創與新創展開全方位合作、創造雙贏的重要佈局之一。

AppWorks 董事長暨合夥人林之晨說：「此刻總體經濟正經歷修正週期，正是優秀成長期新創與大企業深度合作的絕佳機會，因為產業放緩過程中，大企業會花更多力氣思考、整備後天的成長動能。與緯創合作加速器一年半以來，我們看到緯創全集團由上到下，對與入選新創合作，展現出高度的熱情、耐心與執行力，全力支持加速中新創的各種 PoC 想法。創業者能站在緯創這樣的巨人肩膀上，並向他們優異的經營團隊學習，是創業旅程中很難得的契機。我鼓勵優秀的創業者，要把握這樣的機會。」