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加速5G發展！數位部攜手電信業者創建5G創新應用　

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

數位發展部今（31）日與電信業者共同舉辦「『5G創未來 跨越新時代』5G垂直場域體驗週」活動，內容包含「5G智慧娛樂」、「5G智慧製造」及「5G智慧醫療」等。數位部長唐鳳致詞時表示，透過前瞻計畫，從2021年到2022年第三季為止，業者已加速加量建設5G基地台超過1萬台，電波人口涵蓋率約96%，也促進產業跨域整合應用，積極鼓勵電信業者跨域合作，以5G專網垂直應用場域試煉，加速推廣數位應用至各行各業。

活動一開始唐鳳透過預錄影片致詞表示，為持續推動我國5G網路建設，依據行政院「補助5G網路建設計畫」，自2020年完成首波5G頻譜釋照後，政府即與行動業者協力，於戰略需求最為迫切的大眾交通樞紐，如機場、港口、高鐵、捷運、火車站、高速公路、大型展演場所、棒球場等區域，積極強化5G網路建設，帶頭促進5G應用服務發展。

唐鳳指出，透過前瞻計畫，從2021年到2022年第三季為止，業者已加速加量建設5G基地台超過1萬台，電波人口涵蓋率約96%；智慧醫療、智慧交通、智慧製造、智慧娛樂獲得補助及申請中的各類型垂直場域應用服務案件達到70件。

唐鳳說，為打造產業數位科技應用及韌性服務環境，數位部促進產業跨域整合應用，積極鼓勵電信業者跨域合作，以5G專網垂直應用場域試煉，加速推廣數位應用至各行各業，以提升我國產業的數位競爭力。

唐鳳表示，近年來，電信業者於台南市積極佈建5G網路基礎建設，打造5G垂直場域於教育、製造業、倉儲及展演等不同領域，藉由5G專網促成各種創新服務，加速產業、政府、社會與經濟的數位轉型。

唐鳳強調，數位部舉辦這次的5G體驗活動，希望能讓大家對於5G垂直場域服務的應用與發展有更多的接觸與認識，同時也希望更多的年輕學子們在體驗5G的智慧娛樂、智慧製造及遠距醫療等多樣化服務時，了解到5G對於產業創新與智慧生活發展的重要性。

數位部次長闕河鳴也親自到活動現場，他指出，隨著全球公認的5G第一階段技術標準——3GPP Release 15於2018年6月發布後，正式宣告5G時代的來臨。我國近年來政府積極推動行動寬頻網路布建以帶動應用發展，在全國各地廣泛建置「智慧城市」應用場域，已為發展5G產業奠定良好基礎。

數位部表示，今年8月27日數位部成立後，整合各部會數位資源，協助產業數位新興應用，推動電信業者發展5G垂直場域應用創新服務，在公私協力積極佈建5G網路基礎建設下，希望能讓民眾更加了解，也希望年輕學子們在體驗5G的多樣化智慧服務時，了解到5G對於產業創新與智慧生活發展的重要性。

數位部指出，三大電信業者分別於會場展示「5G元宇宙虛實整合」、「5G AI影像檢測」、「5G緊急救護」、「5G智慧製造」等多項5G創新應用。

例如中華電信（2412）5G元宇宙虛實整合，透過「4D影像拍攝技術」模擬世足賽現場，民眾可化身為足球場上的守門員，使用手機或平板操作虛擬場景，體驗虛實整合的智慧娛樂應用。

而台灣大哥大（3045）5G智慧製造解決方案－以擴增實境（AR）加上AI人工智慧技術，及雲守護安控公司的人體骨幹分析，讓工廠在確保人員操作流程並落實標準作業上，可透過AR建立維修作業程序、設備巡檢及教育訓練等工作。同時，還可以用大量的安全攝影機影像自動化，偵測員工的異常動作及行為，維護場域與人員安全。

遠傳電信（4904）則是透過5G遠距診療平臺與急診系統整合，與醫院急診室即時連線，強化緊急救護機制，提升急診醫療量能品質。

另外，會場也展示5G智慧工廠作業情境，現場運行自動搬運車（AGV），讓民眾一窺南科高科技產業數位轉型的成果。

在今年12月底前，與電信業者還有更多5G相關體驗活動，例如：世足賽AR app中華電信門市體驗、2022年資訊月及2022年台灣醫療科技展的智慧醫療展示等，民眾屆時可以實際前往體驗5G與智慧科技的應用成果。

5G 唐鳳

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