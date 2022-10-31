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產能暴降！傳年底台積電3奈米月產能由4.4萬片下修至1萬片

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業界消息傳出，台積電原定年底時3奈米月產能可達4.4萬片，但現在僅約1萬片，放量速度明顯低於預期。記者胡經周／攝影
業界消息傳出，台積電原定年底時3奈米月產能可達4.4萬片，但現在僅約1萬片，放量速度明顯低於預期。記者胡經周／攝影

集微網消息，業界消息傳出，台積電原定年底時3奈米月產能可達4.4萬片，但現在僅約1萬片，放量速度明顯低於預期。與此同時，下給供應商的訂單預估也一路修正，據了解，現階段訂單與年初相比，修正幅度已達4-5成。

據钜亨網報道，台積電3奈米客戶主要包括蘋果英特爾，但外媒消息稱，蘋果搭載新一代M2處理器的Mac系列產品將延後至明年3月發佈，也代表年底前台積電將不會協助蘋果量產M2晶片。英特爾方面則受限自家技術尚未發展成熟，延緩新平台發展時程至少1年，導致台積電原先預估開出的新產能只能閒置等待。

不過長期看來，業界仍看好台積電3奈米製程需求。台積電總裁魏哲家曾在法說會上指出，3奈米需求超乎預期，部分原因來自持續存在的機台交期問題。台積電正與設備供應商緊密合作，為3奈米製程準備更多產能，以支持客戶在明年、2024年及未來的強勁需求。

台積電 奈米 英特爾 蘋果

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