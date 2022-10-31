台積電1奈米落腳龍潭？竹科管理局：依規協助產業發展
針對媒體報導「台積電1奈米落腳龍潭？ 竹科：若有需求會評估第3期」，竹科管理局發布「龍潭科學園區擴建澄清新聞稿」指出，龍潭園區工業用土地出租率已達99％。若廠商有需求，將依規協助產業發展。
近年來，每逢地方百里侯的選舉年，台積電（2330）赴某縣市建新廠的訊息，便會從參選陣營傳出利多消息。
針對媒體報導「台積電1奈米落腳龍潭？ 竹科：若有需求會評估第3期」，竹科管理局今天傍晚發布「龍潭科學園區擴建澄清新聞稿」，全文如下：
各個園區的開發，各有不同課題，如廠商仍有產業發展需求，且政策支持，竹科管理局會排除困難，並與地方政府合作，積極協助產業用地的佈局，以維持我國半導體領先地位。
龍潭科學園區目前開發總面積107公頃，可出租土地面積43公頃，出租率已達99％。王永壯局長表示，龍潭園區已無可供出租土地，若廠商仍有產業發展需求，竹科管理局將依規定辦理，積極協助產業發展。
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