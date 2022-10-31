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中嘉集團布局智慧家庭 整體用戶數持續成長

經濟日報／ 記者黃晶琳／即時報導

中嘉集團看好遠距辦公及居家學習需求帶動固網寬頻上網需求，並提前布局智慧家庭，中嘉集團表示，以光纖上網為核心串聯智慧裝置，打造全新「Home+智慧家」系列產品，多元產品及方案選擇，帶動第3季營運強勁成長，帶動整體用戶數持續成長近10%，家用寬頻滲透率直逼五成。

新冠肺炎疫情推升遠距辦公及居家學習需求，也帶動固網寬頻上網需求倍增，傳輸速度也快速成長。根據NCC（國家通訊傳播委員會）統計，截至今年8月底，國內固網寬頻上網總用戶數已突破647萬，其中超過三成是有線電視寬頻用戶

中嘉看好，除固網寬頻持續成長，後疫情時代下所衍伸出的新生活型態，也讓家戶成為身兼辦公室、學校、戲院、健身房等多元功能的場域，預期將加速台灣智慧家庭市場發展。

看準智慧家庭需求，中嘉今年第3季接連推出「智慧遙控器」新方案、攜手55688集團合作，擴大智慧家庭生活服務多元性，吸引用戶申辦；同時推出免費升速至500M的限時優惠方案，在家就能享受高速穩定的家用寬頻上網體驗，引發申辦熱潮。

中嘉分析，「智慧遙控器」新方案，獨家結合「Google Nest Mini音箱」及自有「Home+智慧家APP」，協助用戶創造智慧空間最大效益，推升單月申辦量能、相較上半年月均成長70%，其中高速率方案用戶佔比超過一半。

同時，瞄準居家數位化趨勢，長期以來致力推動Home+tv 4K智慧機上盒，透過機上盒讓用戶輕鬆擁有聰明又便利的居家生活，推出至今已有近四成用戶使用；今年九月再獨家攜手55688集團旗下品牌-「台灣大車隊」及「生活大管家」，導入一鍵叫車及一鍵居家/家電清潔到府服務，貼心又便利的居家服務體驗。

中嘉 智慧家庭 疫情

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