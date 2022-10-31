電動車需求刺激 上周鋰價創新高

今年以來全球電動車出貨量大幅成長，尤其是中國電動車（EV）生產量激增，更帶動各式車用電池出貨成長，無論是鋰三元電池或是磷酸鐵鋰電池（LEP）等，都需要使用到金屬鋰，鋰價持續揚升，今年以來已漲了近1倍，上周每公噸價格更來到54.7萬元人民幣，創下歷史新高。

據英國資源調查公司Argus Media上周26日所公布的中國交易價格，電池級碳酸鋰每公噸來到54.7萬元人民幣，已連續15個交易日上揚，較2021年底時上漲達99%，創有數據可供追溯的2016年2月以來新高。

Argus Media表示，中國是全球最大的電池金屬鋰鈷鎳以及正極材料和鋰電池生產基地，隨著歐美新能源汽車和鋰電池工廠的不斷建立，中國電池金屬和正極材料等產品與歐美市場的連結越來越密切。

日經新聞則指出，作為EV電池主要原料的鋰價格快速提升、創下新高，主因是中國EV生產量急速擴大，帶動主要使用於低價EV、不使用鎳和鈷的「LFP」需求攀升。另，不論是LFP還是鋰三元電池都必須使用鋰，也讓鋰價飆漲。

據中國汽車工業協會資料顯示，9月中國EV銷售量較去年同月暴增93.9%至70.8萬台，EV產量達75.5萬台、是去年同月的約2.1倍水準。日經新聞表示，在中國以售價不到100萬日幣的低價EV最具人氣。